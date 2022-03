São José terá frota 100% elétrica no transporte coletivo urbano

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta quinta-feira (3) que a nova gestão do transporte público urbano na cidade contará com frota urbana 100% elétrica e sustentável. E será a primeira cidade do Brasil a operar o transporte público coletivo neste modelo. O anúncio foi feito durante evento realizado nesta manhã no auditório do Paço Municipal.

Ônibus no modelo padron, 100% elétrico

A frota será composta por até 437 ônibus no modelo padron, 100% elétrico, com ar condicionado, carregador USB e zero quilômetros. O edital para a locação dos veículos foi publicado na última sexta-feira (25) pela Urbam (Urbanizadora Municipal), que será responsável pela gestão do contrato de locação, além dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e do sistema de carregamento e geração de energia. Os envelopes com as propostas serão abertos no dia 29 de março. E a estimativa é que em outubro o novo sistema já esteja em operação.

Prefeitura de São José dos Campos

Como previsto no edital anterior, o novo sistema prevê a ampliação no número de veículos e linhas, como estabelecido nas audiências públicas realizadas no ano passado, garantindo maior conforto, frequência e menor custo estão preservados.

Sistema

Além da aquisição da frota e infraestrutura, a Urbam também será responsável pela gestão financeira e pelos meios de pagamento do transporte público na cidade. A Prefeitura fará uma nova licitação para contratação da operação do sistema. Os contratos terão duração de dez anos.

Anuncio do novo sistema do transporte coletivo 100% elétrico foi realizado na manhã desta quinta-feira (3) durante coletiva de imprensa – Foto: Claudio Vieira/PMSJC