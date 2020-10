Desenvolve Vale promove debate entre candidatos à Prefeitura de São José e conselheiros do grupo

Cinco postulantes mais bem colocados na pesquisa Ibope estão confirmados; evento, que vai colocar em evidência propostas e ideias para a cidade, será transmitido ao vivo na terça-feira (27), a partir das 19h, no YouTube, Instagram e Facebook

Na próxima terça-feira (27), às 19h, candidatos à Prefeitura de São José dos Campos vão discutir suas propostas para o futuro da cidade durante o debate Desenvolve Vale. Estão confirmados para o evento os cinco candidatos com melhor desempenho na pesquisa estimulada Ibope/Rede Vanguarda, divulgada no dia 19: Felicio Ramuth (PSDB), Wagner Balieiro (PT), Renata Paiva (PSD), Coronel Eliane Nikoluk (PL) e Senna (PSL).

O encontro com os conselheiros do Desenvolve Vale será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e pelos perfis do Facebook e Instagram do grupo, com mediação do coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Sawaya, e da jornalista Mirella Bergamo.

O debate Desenvolve Vale tem como objetivo colocar em evidência as principais ideias dos candidatos, a fim de colaborar na confecção de uma agenda ampla de desenvolvimento regional, confrontando propostas e projetos de maneira propositiva para que os eleitores conheçam melhor os prefeituráveis. O debate Desenvolve Vale vai ter, aproximadamente, duas horas de duração, e será dividido em quatro blocos.

Blocos

No primeiro deles, todos os candidatos vão responder a duas perguntas comuns, realizadas institucionalmente pelo Desenvolve Vale, sobre temas pertinentes ao desenvolvimento econômico e sustentável da cidade.

No segundo bloco, será a vez dos conselheiros do grupo – representantes dos setores industrial, produtivo e de serviços – elaborarem seus questionamentos. Ao todo, cinco conselheiros farão, individualmente, uma pergunta a cada um dos candidatos, respeitando sorteio prévio.

Já no terceiro bloco, os candidatos respondem a perguntas sobre temas predefinidos: Educação; Saúde; Mobilidade Urbana; Emprego; Impostos e Burocracia. A mediação do debate fará as perguntas, a partir de um sorteio prévio que vai definir o tema e o candidato da rodada. Um conselheiro do Desenvolve Vale poderá comentar a resposta, e o candidato também terá direito a uma tréplica.

Por fim, no quarto e último bloco os candidatos voltam a responder a mais uma rodada de perguntas dos conselheiros. Em seguida, fazem suas considerações finais.

“O Desenvolve Vale enxerga no debate eleitoral uma oportunidade única para colaborar com a construção de uma agenda de interesses comuns à sociedade regional desde o início do processo político, quando os eleitores podem conhecer seus candidatos a fim de escolher aqueles que os representarão pelos próximos quatro anos”, afirma o coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Sawaya.

Protocolos de saúde

Todas as exigências de segurança para a proteção e conservação da saúde recomendadas pela Prefeitura de São José e pelo Plano São Paulo serão rigorosamente seguidas durante o debate. Por esse motivo, não haverá público.

Para a correta aplicação dos protocolos – que passam pelo distanciamento, uso de máscaras, higienização de áreas comuns e disponibilização de álcool em gel, entre outros –, a infectologista Jackeline Coutinho Neves já esteve no local e prestou uma consultoria ao Desenvolve Vale, orientando a equipe organizadora no cumprimento de todas as orientações. Além disso, os candidatos poderão ser acompanhados por apenas dois assessores.

O debate será realizado em um salão exclusivo para os candidatos e conselheiros. Outros dois auditórios de apoio, ao lado, vão abrigar assessores, demais conselheiros e imprensa. Todos os participantes vão receber instruções sobre as orientações sanitárias.

Os lugares são limitados. Portanto, é importante a sinalização e credenciamento dentro dos prazos estabelecidos.

As mídias autorizadas a cobrir o debate poderão realizar imagens apenas do primeiro bloco, a fim de não causar transtornos durante a realização do evento, seguindo as determinações da assessoria de imprensa.

Debate Desenvolve Vale

Quando: 27 de outubro (terça-feira)

Horário: a partir das 19h

Transmissão ao vivo nos canais:

YouTube: bit.ly/desenvolvedebate

Facebook: https://www.facebook.com/desenvolvevale

Instagram: https://www.instagram.com/desenvolvevale/

Evento fechado aos candidatos à Prefeitura de São José dos Campos, conselheiros Desenvolve Vale e imprensa credenciada

Desenvolve Vale

O Desenvolve Vale é uma plataforma de negócios voltada ao desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tem como conselheiros algumas das principais lideranças empresariais com atuação na região, dos mais variados setores, que colaboram na organização e execução de uma agenda voltada aos interesses econômicos da comunidade valeparaibana. O Desenvolve Vale tem como missão promover relações empresariais e valorizar a importância dos setores produtivo, industrial e de serviços no desenvolvimento sustentável das cidades, sempre defendendo a ética, os princípios democráticos e a eficiência na gestão pública e privada. O Desenvolve Vale é coordenado por Kiko Sawaya.