Bitcoin pode atingir até US$ 200 mil no segundo semestre de 2022

Performance da moeda é um atrativo para investidores tradicionais aumentarem suas receitas; saiba mais

Depois de uma ligeira oscilação do mercado, o Bitcoin voltou a crescer novamente no mercado e já está custando, em média, US$ 43 mil. Porém, as projeções para o ano são ainda mais otimistas, o que é um bom sinal para os investidores que investem ou estão interessados em aportar recursos nas moedas digitais.

Bitcoin

De acordo com projeções da empresa de análise FS Insight, a moeda pode atingir até US$ 200 mil (cerca de R$ 1,05 milhão na cotação atual) já no segundo semestre do ano. No que se refere ao valor atual da moeda, esse crescimento, caso seja confirmado, vai representar uma performance de evolução correspondente a 462% em menos de um ano.

Outra moeda digital com projeção positiva de crescimento é a Ethereum (ETH). A perspectiva é de que a valorização dela chegue a US$ 12 mil, valor equivalente a R$63 mil, ou seja, 385% em relação a uma cotação de US$ 3.078.

Crescimento em larga escala

A expectativa é que cada vez mais as criptomoedas estão conectadas a ações de tecnologia e recebam mais investimentos de acionistas tradicionais. Somente no último ano, grandes investidores de risco colocaram US$ 30 bilhões na indústria de criptomoedas.

Para o Bitcoin e o Ethereum crescerem conforme as projeções, mais investidores tradicionais precisam comprar a ideia de que investir por meio da exchange criptomoedas, espaço de compra e venda de dinheiro virtual, é um negócio lucrativo.

Vantagens de investir em Criptomoedas

Além das projeções de elevada valorização colocada até aqui, de acordo com os analistas, existem outros benefícios para o investidor tradicional aderir às moedas digitais. Algumas prerrogativas apontadas são:

Autonomia para pagamento

As moedas digitais possibilitam ao investidor maior liberdade na hora de executar as operações financeiras no dia a dia. É possível transferir e receber recursos de qualquer lugar, não dependendo de atravessadores e sem a interferência de órgãos reguladores governamentais como o Banco Central.

Taxas baixas

Outro atrativos diz respeito às taxas praticadas no mercado que, em comparação com os juros tradicionais, estão entre as mais baixas do mercado. Essa é uma boa notícia para os comerciantes. Algumas operações podem ser feitas neste segmento com condições mais favoráveis que outros mecanismos como cartão de crédito e PayPal.

Mais segurança e transparência

Os investidores tradicionais também podem ficar tranquilos em relação à segurança, já que as operações para aquisição e venda de criptomoedas podem ser realizadas sem vincular informações pessoais.

Essa vantagem permite preservar a privacidade dos investidores. Além disso, os dados ficam disponíveis no Blockchain, que é a infraestrutura que armazena todas as operações das moedas digitais, para quem quiser consultar.