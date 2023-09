Suzano é eleita a empresa do ano pelo Anuário Época Negócios 360°

A pesquisa avaliou as melhores companhias brasileiras nas frentes de desempenho financeiro, pessoas, sustentabilidade, governança corporativa, inovação e visão de futuro

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi reconhecida como o grande destaque do Anuário Época Negócios 360º. A tradicional premiação das melhores empresas do Brasil também apontou a Suzano como a melhor empresa nas categorias Papel e Celulose e Desempenho Financeiro.

Anuário Época Negócios 360º

O estudo foi conduzido pela Fundação Dom Cabral em parceria com a Época Negócios e colaboração da Boa Vista, na pesquisa de balanços e no processamento de dados financeiros.

“É uma honra receber essa homenagem, que reconhece o compromisso da Suzano com a inovação, a sustentabilidade e a geração de valor e compartilhamento desse valor com todos os nossos stakeholders. Estamos vivendo um momento de crescimento e transformação, com investimentos estratégicos que ampliam nossa capacidade de oferecer produtos renováveis e ajudar na descarbonização da economia mundial. Temos muita determinação para fazer com que a nossa empresa contribua para uma efetiva transformação da sociedade global nas agendas ambiental e social”, afirma Walter Schalka, presidente da Suzano.

Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de ‘Renovar a vida a partir da árvore’. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br