São José Futsal conquista o bicampeonato da Liga Paulista

O São José Futsal conquistou o bicampeonato da Liga Paulista de Futsal com uma vitória sobre Taubaté nos pênaltis na noite desta quinta-feira (7) no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos.

O segundo jogo da decisão terminou empatado em 3 a 3 no tempo normal, forçando a uma prorrogação sem gols. Na disputa por pênaltis, os joseenses levaram a melhor, vencendo por 4 a 2, com destaque para o goleiro Murilo, que fez duas defesas.

São José Futsal

O São José contou com apoio da torcida e precisou de muita persistência para conquistar o título, depois de um empate por 2 a 2 no jogo de ida, em Taubaté, na semana passada.

O Taubaté saiu na frente no placar com Tomás, mas o São José buscou o empate com Mendonça. No final do primeiro tempo, o adversário fez 2 a 1 com Fabinho e foi para o intervalo em vantagem.

No início da segunda etapa, os joseenses voltaram a empatar, com Vandinho. Pressionando o adversário, o São José conseguiu a virada em 3 a 2 com Guilherme. Em desvantagem, o Taubaté foi para o tudo ou nada e empatou novamente com o goleiro linha Júlio Emerson, 3 a 3, faltando pouco mais de um minuto para o fim da partida.

Na prorrogação, o São José esteve mais perto do gol, mas o placar não saiu do 0 a 0. Já na disputa das penalidades, o Taubaté errou duas vezes e o São José nem precisou fazer a quinta cobrança, fechando em 4 a 2.

O São José, do técnico Guilherme Oliveira (o Pichu), foi campeão com a seguinte formação: David, Wesley, Mendonça, Vandinho e Joãozinho, Murilo, Lucas, Bob, Felipe, Gabriel Soares, Yuri, Guilherme, Índio, Gustavo e Thiago Cabeça.

Fotos: Bruno Domingues/São José Futsal

São José Futsal é Bicampeão da Liga Paulista de Futsal