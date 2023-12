Martha Medeiros reúne admiradores e famosos no lançamento da biografia em São Paulo

Estilista celebrou a obra “Do Sertão a Hollywood” com noite de autógrafos

A estilista Martha Medeiros movimentou a Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi com o lançamento da biografia “Do Sertão a Hollywood“, escrita pela jornalista Eliane Trindade, nessa terça-feira (05).

“Do Sertão a Hollywood“

Publicada pela Matrix Editora, a obra reúne os fatos marcantes de uma trajetória de coragem, visão empreendedora, glamour e inclusão social, que levou a renda brasileira para o mundo.

Xuxa, Flávia Alessandra, Luciana Gimenez, Paloma Bernardi, Carlinhos Maia, João Doria e Luiza Trajano estão entre os rostos conhecidos que prestigiaram o evento.

Sinopse

Foram múltiplas as encarnações da alagoana Martha Medeiros até se tornar uma estilista reconhecida por inserir a renda na alta moda do Brasil. Antes de ganhar o mundo pelas criações desfiladas no tapete vermelho por estrelas como Sofía Vergara, Beyoncé, Ivete Sangalo e Xuxa, ela foi vendedora de artesanato, sacoleira, bancária e muambeira. Sempre com a certeza de que seria famosa, ao apostar em uma matéria-prima relegada a feiras e a pano de mesa. O tal sucesso deu as caras pelo talento e pela labuta dessa nordestina sem parentes importantes nem dinheiro no banco. Uma história de empreendedorismo, inclusão social e glamour tecida pelas mãos calejadas de rendeiras e de uma estilista que criou uma marca genuinamente brasileira e internacional.