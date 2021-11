Quais são as marcas de bolsas mais famosas?

No mundo da moda existem diversas marcas de bolsas que se tornaram muito famosas principalmente por oferecer novas tendências, combinações, que deixam as mulheres cada vez mais ansiosas pelos lançamentos.

Dentro de todas as marcas existem algumas que se tornaram as mais caras e visadas do mundo como a bolsa Prada, Chanel, Louis Vuitton, e muitas outras que você poderá conferir neste artigo.

Mais informações de como elas se tornaram famosas e muito queridas você encontrará a seguir.

As marcas mais desejadas

Em épocas de desfile é onde mais se escuta falar sobre as marcas que são desejadas no momento, mas por quais motivos elas se tornaram assim?

As marcas dessas bolsas utilizam alguns conceitos bem modernos que continuam inovando cada vez mais, como durabilidade com funcionalidade. Tudo que uma mulher quer é investir em uma bolsa que vai lhe servir para todas as ocasiões e não vai acontece de soltar a costura ou as alças arrebentam e deixa ela na mão. E o conceito de durabilidade é o que é mais prezado por essas marcas, há bolsas de grife que duraram mais de 20 anos se os cuidados com ela forem constantes.

Pensando nisso, as marcas começaram a oferecer cada vez mais opções inovadoras para contribuir também com a expressão e personalidade de cada mulher.

Abaixo iremos citar as marcas mais famosas e as suas características que são notáveis até mesmo por quem não faz parte desse meio da moda.

Bolsas Louis Vuitton

As bolsas da Louis Vuitton possuem uma característica bem marcante que é as estampas, as estampas contém o logotipo da marca gravado nelas, não é à toa que os seus modelos mais clássicos ficaram mais famosos por isso. A sua bolsa mais cara pode chegar a quase R $900.000,00, isso significa que é uma das marcas mais luxuosas do meio das bolsas.

Bolsa Chanel

A Chanel a mais de 100 anos vem conquistando o coração principalmente das mulheres que gostam de uma bolsa feminina e de detalhes mais delicados. Ela é uma marca de origem francesa extremamente luxuosa, sua bolsa Chanel Diamond Forever pode ultrapassar os R $1.000.000,00.

Bolsa Prada

A bolsa Prada é uma grife de origem italiana, possui muitas bolsas mais clássicas já que muitos modelos foram inspirados pela moda anos 90, podendo ser cada vez mais atemporal e vintage. Os modelos dessas bolsas podem custar mais de R $100.000,00.

Bolsa Fendi

Também é uma grife italiana assim como a Prada, é muito conhecida pelas bolsas mais leves e menores e o criador dela tem muita personalidade pois cada uma possui um diferencial e tanto, os valores dela podem ser de aproximadamente R $120 mil reais.

Bolsa Hermès

As características da Hermès é que eles utilizam apenas couro premium e todas as suas bolsas são feitas com mão de obra artesanal. Um dos modelos mais famosos dessa marca é o modelo Kelly e Birkin, que são muito usáveis, clássicas e modernas.

O modelo Kelly pode chegar perto de R $2 milhões de reais e o modelo Bikin R $1 milhão de reais.

Essas foram as informações sobre as marcas de bolsas mais caras e desejadas da atualidade, a seguir você verá também como no Brasil essas marcas se tornaram muito comuns.

As marcas comuns

Dentre essa lista que citada acima, aqui no brasil há uma maior valorização entre bolsa da Prada e bolsas da Chanel ou Louis Vuitton, elas se tornaram muito conhecidas porque se tornaram mais acessíveis ao público de classe alta na sociedade brasileira, e também porque muitos empresários utilizaram ela como uma forma de valorização de outras peças que podem compor uma pessoa, como as roupas e sapatos. Eles usaram da influência das atrizes e modelos famosas para influenciar as pessoas a cada vez mais desejarem essas bolsas.

Por essa razão também há muitos plágios, pois o mercado pirata se aproveita para fazer plágios das bolsas mais utilizadas e alcançar um público mais classe média a baixa que não tem tantas condições financeiras de ter uma bolsa dessas. É por essa razão que ao citar cada marca já vem na mente alguma referência de um modelo dessas bolsas.

Assim, as marcas de grife começaram a migrar e a crescer cada vez mais aqui no Brasil, em estados muito populosos e em todo o mundo.

Você pode conhecer neste artigo, as marcas mais famosas e caras que existem e entre essa lista as mais queridas sem dúvidas são a bolsa Prada, Chanel e Louis Vuitton e você também pode conhecer a origem delas e ver como a maioria das pessoas que adquirem essas bolsas são de uma classe alta da sociedade. No Brasil, há um grande crescimento em relação à venda dessas bolsas, já que as pessoas estão cada vez mais optando pela durabilidade que esse produto pode oferecer.