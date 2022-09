97ª Corrida Internacional de São Silvestre abre inscrições

Principal prova de rua da América Latina fechará o ano esportivo no dia 31 de dezembro

A 97ª Corrida Internacional de São Silvestre acontecerá no dia 31 de dezembro, mais uma vez fechando o ano esportivo nacional. A sua programação oficial começa já nesta quinta-feira, 15 de setembro, com a abertura das inscrições. Corredores de todo o país e do exterior estarão na competição, por isso, é fundamental se antecipar para garantir lugar no Evento.

Com o sucesso do retorno após a pandemia no fim do ano passado, a expetativa deste ano é de uma Prova ainda mais forte.

A Prova é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, realização do Portal GazetaEsportiva.com, promoção da TV Gazeta e organização técnica da Yescom. Neste ano, conta com a plataforma de inscrições Ticket Sports, com facilidades de pagamento via PIX, parcelamento das inscrições no cartão de crédito em até três vezes acrescidos de juros, e também à vista no boleto.

Os participantes terão duas opções. A inscrição normal para o Pelotão Geral, com valor de R$ 230,00 (R$ 115 para corredores de 60 anos ou mais), e também para o Pelotão Premium, com kit e espaço de largadas diferenciados, por R$ 850,00 (R$ 425,00 para atletas acima dos 60 anos).

A programação no dia 31 começará às 7h25min, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40min, será a vez da Elite feminina, ficando para as 8h05min a Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

O Evento oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos, conhecidos por “pipocas”. Para combater fraudes, a organização vai monitorar a inscrição de atletas na categoria 60+.

Percurso

O percurso de 15 km passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900.

Largada – Av. Paulista x Rua Augusta

Av. Dr. Arnaldo

Rua Maj. Natanael

Rua Des. Paulo Passaláqua

Av. Pacaembu

Viaduto Gal. Olímpio Silveira: passagem

Av. Dr. Abrahão Ribeiro

Av. Norma Giannotti

Av. Rude

Viaduto Orlando Murgel

Av. Rio Branco

Av. Ipiranga

Av. São João

Al. Barão de Limeira

Av. Duque de Caxias

Rua Rego Freitas

Rua Gal. Jardim

Rua Bento Freitas

Largo do Arouche

Av. Vieira de Carvalho

Praça da República

Av. Ipiranga

Av. São João

Rua Cons. Crispiniano

Praça Ramos de Azevedo

Rua Xavier de Toledo

Viaduto Nove de Julho

Viaduto Jacareí

Rua Santo Amaro: troca de mão

Rua Maria Paula

Av. Brig. Luis Antônio

Av. Paulista

Chegada: Av. Paulista, 900

Mais informações sobre a Prova, como períodos para se inscrever e Regulamento estão disponíveis no site oficial www.saosilvestre.com.br.

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, realização do Portal GazetaEsportiva.com, promoção da TV Gazeta e organização técnica da Yescom. O apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura da Cidade de São Paulo.

97ª Corrida Internacional de São Silvestre