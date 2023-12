CenterVale Shopping arrecada doações para campanha Natal sem Fome

Meta é arrecadar 7 toneladas de alimentos para campanha Natal Sem Fome, da ONG Ação Cidadania; Em outra ação em parceria com o Rotary, shopping promove a “Árvore do Bem” para arrecadar brinquedos para mais de 3.000 crianças

Neste Natal, quem passar pelo CenterVale Shopping até o dia 20 de dezembro poderá contribuir com o combate à fome no Brasil com doações de alimentos não-perecíveis.

Natal Sem Fome

Administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das cinco maiores empreendedoras da indústria de shopping centers no país, o CenterVale integra a rede solidária de arrecadação, formada pelos 20 shoppings da rede, como ponto de coleta oficial da campanha Natal Sem Fome, da ONG Ação Cidadania.

Em 2023, os 20 shoppings da rede têm a maior meta dos últimos sete anos: arrecadar 178 toneladas de alimentos. Para contribuir com este total, a meta estabelecida pelo CenterVale Shopping é arrecadar 7 toneladas de alimentos não perecíveis e apoiar as mais de 33 milhões de pessoas que hoje passam fome no país.

Segundo Caroline Pereira, líder de Marketing da Ancar Ivanhoe, este é mais um movimento dos compromissos Ancar 2030 que tem o objetivo de apoiar as comunidades em que os empreendimentos estão inseridos.

“Este ano, lançamos a Agenda ESG Ancar 2030 que reúne os compromissos da companhia para os próximos anos. Entre eles, está o objetivo de reforçar os laços com as comunidades em que estamos inseridos e oferecer todo suporte necessário para o desenvolvimento local. A campanha de Natal Sem Fome, que já faz parte do nosso calendário há 7 anos, não poderia ficar de fora. Entendemos o nosso potencial como agentes transformadores da realidade e, por isso, os nossos shoppings serão pontos de coleta e, principalmente de informação para quem desejar se informar, conhecer causas importantes que vão poder apoiar ao longo do ano”, afirma.

Mais Solidariedade

Além da participação na campanha Natal Sem Fome, o CenterVale Shopping promove, em parceria com o Rotary Club, a ação “Árvore do Bem”, para arrecadar brinquedos e tornar mais feliz o Natal das crianças atendidas por 29 instituições beneficentes e filantrópicas localizadas em 33 bairros da cidade.

Na Árvore do Bem, localizada no Piso Dutra, o cliente pode escolher um ou mais cartões de natal que contêm os dados como nome e idade da criança. Com essas informações, faz a doação de um brinuqedo e contribui para um Natal mais solidário. No Total, as 29 instituições beneficentes cadastrada na ação deste ano atendem 3.662 crianças.

Ancar Ivanhoe

Pioneira no setor de shopping centers, a Ancar Ivanhoe é uma das líderes do mercado, com mais de 40 anos de atuação. Sua história teve início na década de 70, quando ingressou na indústria como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do segundo shopping construído no Brasil: o Conjunto Nacional Brasília. Em 2006, associou-se à canadense Ivanhoe Cambridge, líder global de serviços imobiliários, e continuou sua trajetória em constante expansão. Após 10 anos dessa parceria de sucesso, a Ancar Ivanhoe tornou-se uma das cinco maiores empreendedoras e administradoras de shopping centers do Brasil, presente nas cinco regiões do país, com 22 empreendimentos em seu portfólio, entre shoppings em operação e em desenvolvimento. Para mais informações, acesse www.ancarivanhoe.com.br .

Ação da Cidadania

Nasceu em 1993, formando uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo dados do Ipea, estavam abaixo da linha da pobreza. Um movimento social que nasceu em 1993 baseado em um conceito simples: solidariedade, todos nós podemos. Entre 1993 e 2005 foram arrecadadas 30.351 toneladas de alimentos em todo o Brasil, beneficiando 3.035.127 famílias. Entre 2006 e 2010 foram distribuídos 2.300.000 brinquedos e 500.000 livros em todo o país. Criada no auge do Movimento pela Ética na Política, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida se transformou no movimento social mais reconhecido do Brasil. Seu principal eixo de atuação é uma extensa rede de mobilização formada por comitês locais da sociedade civil organizada, em sua maioria compostos por lideranças comunitárias, mas com participação de todos os setores sociais.

Center Vale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987, o CenterVale Shopping foi o primeiro grande centro comercial do Vale do Paraíba e dispõe de um mix completo e qualificado integrado por mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m². Desde 2008 administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das maiores plataformas de shopping centers do país, o empreendimento recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e foi eleito pela quinta vez consecutiva o shopping Top of Mind da região pela pesquisa IBOPE. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.