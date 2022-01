Chamorro chega para reforçar o ciclismo de Pindamonhangaba em 2022

A equipe de ciclismo de Pindamonhangaba (UniFunvic/Semelp/Gelog) começa 2022 apresentando novos reforços. O primeiro deles é Francisco Chamorro, ciclista dono de um currículo com vitórias importantíssimas, sendo várias delas conquistadas em sua primeira passagem pela equipe comandada pelo diretor Benedito Tadeu, o Kid, entre 2013 e 2017.

Chamorro

Com vitórias e pódios em provas clássicas, voltas nacionais e internacionais e em Jogos Regionais e Abertos, Chamorro é considerado um dos principais sprintistas em atividade no país. Em seu currículo também está a passagem pela Seleção Argentina de Ciclismo e um pódio na Volta da Turquia em 2016.



Team Cycling Pindamonhangaba

“Estamos trazendo alguns reforços para a equipe iniciar forte a temporada 2022. O nosso objetivo é sempre colocar Pindamonhangaba no pódio, tornando-a referência no esporte e assim, despertar nas crianças a vontade da prática esportiva, seja ela no ciclismo ou em qualquer outra modalidade. O Chamorro esteve conosco por vários anos e nos trouxe bons resultados. Tenho certeza que não será diferente agora e isso nos ajudará muito com esses objetivos”, destaca Kid.

Além de Chamorro, dois outros ciclistas já haviam sido anunciados no fim de 2021 como reforço para 2022. Um deles é André Gohr, que também está retornando a equipe onde conquistou ótimos resultados, dentre eles, um título brasileiro de contrarrelógio em 2019. O outro é Diego Grabislosviski, ciclista que chega para somar com o grupo.



“A ideia é ter uma equipe ainda mais competitiva em 2022 e estamos trabalhando para isso. Além destes ciclistas, ainda temos mais um nome importante que iremos anunciar nos próximos dias”, finaliza o diretor da Team Cycling Pindamonhangaba.

Patrocinadores: Prefeitura de Pindamonhangaba, Semelp (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba); UniFunvic – Centro Universitário, GELOG, Kings Uniformes e FastCycle

Apoios: Meias Young, Géis Going, Logos Design, PortalR3 e Bike76.com