O São José Esporte Clube anuncia a renovação de contrato do treinador Ricardo Costa. O treinador que liderou o time no título da Bezinha, no acesso para A2 e na conquista da vaga para o campeonato Brasileiro da Série D, renovou o seu vínculo com o clube até abril de 2025.

São José Esporte Clube

Após uma passagem vitoriosa pela Águia do Vale, Ricardo Costa retornou ao São José no início de 2023 e completou recentemente um ano no comando da equipe. Ele está prestes a completar 100 jogos e é o segundo treinador com mais partidas pelo clube.

Treinador Ricardo Costa

“Primeiramente, agradecer a Deus pelo momento que a gente vive, agradecer ao Oscar e ao Bruno, pela confiança e pela oportunidade de dar sequência nesse trabalho. Me sinto muito feliz e muito honrado de renovar com o São José. Prometo muita entrega, muito trabalho para toda a nossa torcida, para que a gente atinja os nossos objetivos programados e planejados pelo clube” – disse o treinador da Águia.

O contrato do Gerente de Futebol, Edmar Costa, também foi renovado.

Fonte:São José Esporte Clube