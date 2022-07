Dicas para criar um bom nome de marca

Escolher um nome para a sua marca é um grande desafio e muitos empreendedores se veem estagnados nessa etapa, pois desejam algo original e único mas ao mesmo tempo parece quase impossível pensar em algo inovador.

Realmente, decidir o nome de uma marca hoje em dia exige muito cuidado, preocupação e profissionalismo, pois será o nome que acompanhará todo o seu sucesso e fará com que as pessoas o compartilhem entre si.

Seja uma marca de armário inox para laboratórioou até mesmo uma marca de roupas, definir um nome é sempre um processo que exige muita criatividade e inspiração, justamente para que a empresa não carregue o nome de uma marca que já existe.

Antigamente, era normal as pessoas darem seus próprios nomes para a marca ou pensar em palavras que significasse algo para elas, entretanto, com o passar do tempo isso acabou se tornando evasivo e clichê para o público.

Por isso, diversos conceitos, métodos e dicas surgiram com o passar dos anos justamente para ajudar os empreendedores, principalmente aqueles que estão começando o seu negócio, a escolherem um nome original para suas marcas.

E é justamente neste cenário que, na maioria das vezes, traz a falta de criatividade, que conceitos como o naming surgiu, uma espécie de luz no fim do túnel para ajudar os empresários durante esse processo tão delicado e importante.

É normal que a maioria das pessoas pesquisem por nomes de marcas assim como se pesquisa por alugar armazem geral, e sabe-se que irá encontrar inúmeros resultados em poucos segundos.

Isso pode até ajudar, mas ter passos a serem realizados para criar um nome único para a sua marca é uma experiência que todo empreendedor merece e precisa viver. Por isso, o naming surgiu para te ajudar com isso, e vamos falar sobre ele hoje.

Entenda o que é naming e a sua importância

O significado literal do termo naming significa nomear, ou seja, como o próprio nome já diz, é o processo que uma pessoa realiza para nomear algo ou alguém. Nesse caso, o conceito foca na criação de um nome para marcas.

Dentro da comunicação, o naming trata-se de um conjunto de técnicas que são usadas para desenvolver e criar nomes de produtos, serviços, marcas, eventos ou projetos em geral dentro do mercado, com o objetivo principal de diferenciá-lo de outras ações ou campanhas.

Quando uma pessoa deseja comprar isoladores elétricos e pesquisa sobre o produto na internet, as chances dela adquirir algo de uma marca que possua um nome original e diferente são muito maiores.

Por isso, o naming possui um conjunto de técnicas que auxiliam na criação de um nome diferente e original, que fique grudado na mente das pessoas que conhecerem o seu negócio, fazendo com que elas jamais esqueçam dela.

O naming é extremamente importante, pois sabemos bem que escolher o nome de uma marca está longe de ser um processo fácil, e esse conceito faz com que o processo seja mais simples e até mesmo divertido para você.

Ele se preocupa em te ajudar a criar um nome que vai de acordo com a personalidade da sua marca, com o seu público-alvo e com tudo o que envolve a mensagem que você deseja passar através do seu produto ou serviço.

Por exemplo, talvez uma loja de móveis para jardim precise investir em um nome tradicional, curto e simples de se falar caso o seu público-alvo seja pessoas mais velhas e com pouco acesso às redes sociais.

Já uma marca de roupas para adolescentes, por exemplo, possui mais liberdade para investir em um nome bem diferente, até mesmo em outro idioma, pois sabe que isso é bem-recebido pelo seu público-alvo.

Por isso o naming é um processo que pode fazer toda a diferença durante a busca e criação do nome ideal para a sua marca, e o passo a passo para isso você irá conhecer logo a seguir.

8 dicas para criar o nome ideal para sua marca

Entendendo a importância do naming, chegou o momento de conferir as técnicas utilizadas nesse conceito e que podem ser essenciais para a criação do nome da sua marca. Confira:

1. Capacidade de causar impacto

Para uma empresa de alarme de incêndio, por exemplo, fazer com que o nome da sua marca seja um grande sucesso, é preciso investir na criação de um que cause impacto ao seu falado, ou seja, aquele nome forte e que não deixa dúvidas de seu poder e presença.

Para isso, evite que o nome seja semelhante ao de alguma outra marca já famosa no mercado e ainda mais dentro do seu segmento. Por isso, pesquise referências de nomes fortes para criar um exclusivo para a sua marca.

2. Tenha concisão

A concisão é uma característica voltada para algo breve, objetivo e elegante, ou seja, algo que conseguimos falar rápido e de maneira fácil, com sílabas que parecem conversar entre si para uma sonoridade perfeita.

Por isso, opte por nomes curtos e que sejam fáceis de dizer. Um bom exemplo disso são algumas redes sociais que seguem essa dica e o resultado são os seus nomes na boca do povo, é uma dica e tanto para te ajudar a criar um nome de presença.

3. Facilidade de escrita e pronúncia

Muitas pessoas, ao pesquisarem sobre a sua marca de serviço de estrutura metálica, por exemplo, acabam tendo que escrevê-la nas redes sociais ou em alguma plataforma de busca, por isso é de extrema importância que você pense em um nome que seja fácil de escrever.

Em paralelo a isso, esse nome também deve possuir uma fácil pronúncia, fazendo com que todas as pessoas, de todas as idades, consigam pronunciá-lo de maneira fácil, sem se atrapalharem no meio das sílabas para se referir a ela.

4. Possua um som agradável

Um fator muito importante e que muitas vezes acaba ficando de lado na criação de um nome para a marca é justamente a preocupação na agradabilidade do som, ou seja, na leveza e satisfação que uma pessoa sente ao ouvi-lo.

Existem nomes que soam como música aos ouvidos, por isso é importante criar um que, além de ser fácil de dizer e escrever, soe muito bem, pois esses são os que possuem maior chance de agradar o público e chamar a atenção de mais pessoas.

5. Transmita a sua mensagem

Seja um distribuidor de piso vinilico ou até mesmo uma mentoria de empreendedorismo, toda marca passa uma mensagem através de seus produtos ou serviços, e essa mensagem também deve ser passada através do nome da marca.

Por isso, procure entender o significado da sua empresa para você, por mais pequena que ela seja, e busque referências de palavras que sejam coerentes com o significado da sua marca, isso fará toda a diferença durante o seu processo criativo.

6. Fácil de memorizar

Todos nós sempre temos aquelas marcas que grudam na cabeça e que, quando alguém pergunta sobre o produto ou serviço que ela oferece, já iremos saber qual marca que é, pois o nome gruda na cabeça como chiclete.

E assim também deve ser com a sua, pense em um nome que seja fácil de memorizar, que as pessoas não irão apenas vê-lo e não se lembrar daqui cinco minutos, mas um nome que grude como um refrão de música clichê na mente delas.

7. Seja inovador

Muitas vezes, uma rede de empresas de modernização de elevadorespode acabar caindo na cilada de colocar um nome comum em seu negócio, ou seja, um nome que quando um cliente olhar, pensaria que também daria esse nome para a marca.

Por isso, pense fora da caixinha e seja inovador, busque referências e inspirações de coisas diferentes do que o que você está acostumado, isso irá te ajudar a ampliar seu horizonte e pensar em nomes diferentes e originais.

8. Busque referências em outros idiomas

Por fim, busque referências de palavras em outros idiomas, procure pelas palavras que transmitam a mensagem que você deseja passar através da sua marca e seja criativo na hora de criá-la. Alguns dos idiomas que mais podem te ajudar são:

Inglês;

Espanhol;

Francês;

Italiano.

Assim você pode trazer referências de outras línguas para a criação do nome da sua marca e até mesmo brincar com combinações entre elas, sendo criativo, criando algo diferente e fazendo desse processo algo divertido.

Essas são algumas dicas e passos que fazem parte do processo do naming, que auxilia na criação do nome de uma marca personalizada para o seu negócio. Esse também é um passo a passo que pode ser utilizado para nomear diversas coisas além de uma marca.

Dessa forma, você conseguirá criar um nome que será bem-visto pelos seus clientes e por você mesmo, escolhendo não apenas um simples nome, mas um significado que irá acompanhar o seu negócio até o fim e reforçar toda a mensagem que deseja transmitir.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Tumisu, please consider ☕ Thank you! 🤗 por Pixabay