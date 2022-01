Campeão da Copinha pelo Palmeiras começou no Atleta Cidadão

O capitão do Palmeiras, Pedro Bicalho (dir.), levanta a taça de campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior – Foto: Divulgação

O programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos, é um grande celeiro de craques e referência para quem sonha um dia se tornar jogador de futebol profissional. Pedro Naressi, hoje no Sport Recife; Yuri Alberto, do Internacional-RS; Vitor Naum, atualmente no Dínamo de Kiev, entre outros, são exemplos de atletas revelados pelo programa que já despontam em clubes do Brasil e até do exterior.

A mais nova revelação é o volante Pedro Bicalho, capitão do Palmeiras campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior na última terça-feira (25).

Pedro Bicalho capitão do Palmeiras campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior

“Jogar no Palmeiras, em qualquer categoria, é para poucos, ser capitão do Palestra é algo grandioso. Com uma história linda como a do nosso clube ser campeão de um título inédito não passaria na minha cabeça nem nos meus melhores sonhos”, escreveu Pedro em suas redes sociais logo após a vitória por 4 a 0 sobre o Santos no Allianz Parque.

Pedro passou pelo Atleta Cidadão dos 11 aos 13 anos, em 2012 e 2013. Depois teve passagens pela base do Cruzeiro e em 2020 se transferiu para o Palmeiras. Hoje, aos 21 anos, é o capitão e um dos principais nomes da equipe alviverde que conquistou pela primeira vez o título do mais importante torneio de futebol de base do Brasil.

“Não tenho palavras para descrever a honra de levantar este troféu, de representar este grupo de atletas maravilhoso e de encerrar meu ciclo de base com este título”, afirmou.

O Atleta Cidadão é um programa de formação desportiva que mobiliza mais de 1.000 crianças e jovens, de 8 a 20 anos, representando 26 modalidades esportivas da cidade. Anualmente são realizadas seletivas (exclusivas para residentes em São José dos Campos), para o ingresso de novos atletas ao programa.

Atleta Cidadão

As seletivas do futebol masculino estão marcadas para a semana que vem (31 de janeiro a 3 de fevereiro), no Parque da Cidade, para nascidos de 2002 a 2010 (veja programação abaixo). É a porta de entrada para muitos garotos que sonham um dia brilhar nos gramados pelo Brasil afora.

Seletivas de futebol masculino

31/01 – Nascidos em 2004, 2003 e 2002 – 8h

01/02 – Nascidos em 2005 e 2006 – 14h

02/02 – Nascidos em 2011 e 2012 – 8h

02/02 – Nascidos em 2010 e 2009 – 14h

03/02 – Nascidos em 2007 e 2008 – 14h

Local: Parque da Cidade (Av. Olivo Gomes, 100 – Santana)

Uso de camisetas de clube não permitido



Foto: Fabio Menotti/Palmeiras