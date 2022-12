São José Esporte Clube confirma primeiros reforços para 2023

Atletas chegam para a disputa do Paulista A3 e da Copa Paulista

Nesta quarta-feira (30), o São José Esporte Clube divulga os nomes dos seis primeiros reforços contratados para a temporada 2023. Por ora, o clube confirma um goleiro, um zagueiro, dois volantes, um meia e um atacante.

Ariel Luciano é goleiro, tem 25 anos, e possui histórico de acessos no Paulista em sua carreira. Ele subiu para a série A3 em 2014, e para a A2 em 2015 e 2018 com o Atibaia, tendo sido campeão neste ano. Seu último time foi o Atlético Paraense (PA).

Já o zagueiro Paulo Henrique tem 29 anos e também está acostumado a ascender de divisões. Campeão da série B catarinense pelo Barra FC, ele subiu para a A2 paulista em 2015 no Votuporanguense, e para a A3 em 2016 com o Desportivo Brasil. Antes de assinar com a Águia, estava no Sertãozinho (SP).

Um velho conhecido da torcida é o volante Pablo Nereu, de 23 anos e que estava no XV de Jaú (SP). Ele fez parte do elenco do São José no título paulista da 2ª divisão em 2020, e repetiu o feito pelo União Suzano em 2021.

Outro campeão da segunda divisão no elenco é o volante Pedro Demarchi, que tem 26 anos. Ele conquistou este título em 2019 pelo Paulista de Jundiaí. Seu último time foi o EC São Bernardo (SP).

O elenco terá um atleta nascido em São José dos Campos: Roni Reis. Ele é meia, tem 31 anos e estava na AD São Caetano (SP). Ele conquistou acesso, inclusive, para a série A do Campeonato Brasileiro. Foi em 2014, atuando pela Ponte Preta (SP). Também subiu para a série C nacional em 2012 com o Mogi Mirim EC (SP).

Por fim, o ponta esquerda Rodolfo Eduardo, que igualmente já fez parte de elencos que conquistaram acessos, em dois estaduais diferentes. Em 2016, subiu da série C para a B do paranaense com o Iraty, e em 2022 ascendeu à série A2 paulista com o Comercial. Ele tem 31 anos e defendia o Glória (RS).

O elenco tem, portanto, atletas acostumados a subir de divisões e a participar de decisões. É justamente o foco da diretoria da Águia do Vale, para que o time esteja em condições de disputar tanto na série A3, quanto na Copa Paulista.

A equipe comandada pelo técnico Max Sandro já está em preparação para a temporada 2023, e novos jogadores serão anunciados em breve.

Uniformes

As novidades não param por aí. Na noite da próxima quinta-feira (01), o São José Esporte Clube promove o lançamento oficial de seus uniformes para a temporada 2023. O evento será no Vale Sul Shopping (entrada D), a partir das 19h, e é aberto ao público.

