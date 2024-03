Filipe Toledo anuncia lançamento do Instituto FT77 em Ubatuba

Bicampeão mundial de surf deseja proporcionar para crianças e adolescentes carentes a inserção no esporte

Com o objetivo de proporcionar mais oportunidades, visibilidade e inserção no esporte para crianças e adolescentes carentes da região de Ubatuba – SP, o bicampeão mundial de surf, Filipe Toledo, anunciou nesta quinta-feira (29/02), o lançamento do Instituto FT77, na Praia Grande. A sede está localizada em conjunto com a loja oficial Filipe Toledo Surf Store e será inaugurada em breve.

A associação sem fins lucrativos visa transformar a vida das pessoas através do surf e tem como missão formar, capacitar e apoiar talentos da nova geração do esporte nas competições regionais, nacionais e internacionais, além de maximizar o alto rendimento na modalidade através da equipe multidisciplinar, auxiliar e gerenciar projetos do terceiro setor e promover a inclusão social e a preservação das praias locais.

“O nosso maior objetivo com o IFT77 é ter o esporte como uma ferramenta de inclusão social e agente transformador na vida dessas pessoas, colaborar com a educação e crescimento profissional e pessoal, além de promover a sustentabilidade e a construção de valores na prática esportiva. Temos uma equipe muito capacitada para conseguirmos apoiar a nova geração do surf em competições do mundo a fora”, declara Filipe.

Instituto FT77

O IFT77 contará com dois projetos iniciais: o Projeto Social, que contará com 60 atletas de 12 a 16 anos, com seletivas feitas por meio de edital; e o Projeto Alto Rendimento, que contará com 16 atletas – sendo oito vagas para a categoria masculina e oito para feminina -, entre 12 a 16 anos, com seletivas através de indicação do trabalho realizado pela Effect Surf Coaching, e também em parceria com o projeto Circuito Estudantil, da associação Ubatuba de Surf.

Filipinho, como também é conhecido, ressalta a importância desse projeto e diz estar muito realizado com essa etapa na carreira: “Incentivar a prática do esporte é muito importante, ainda mais quando é jovem, crescer com essa base faz toda a diferença. O Instituto chega para agregar ainda mais a vida dessas pessoas e também para contribuir com os meus outros projetos sociais, como o Namaskar e o Filipe Toledo Surf School, também em Ubatuba”.

Ubatuba

Este não é o primeiro projeto social que Filipe realiza na cidade de Ubatuba. O bicampeão mundial de surf também é padrinho do Projeto Namaskar, que oferece educação através de oficinas e cursos, com acompanhamento social, psicológico, cuidados com a saúde e serviços de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O Namaskar conta com oficinas de Yoga, Ballet, surfe, teatro musical, violão, bateria, futebol, entre outros. O surfista também é fundador da sua própria escola de surf, a Filipe Toledo Surf School, que busca desenvolver atletas da categoria de base, na Praia Grande, e promove o campeonato Kid’s On Fire, com o intuito de fomentar o esporte na região de Ubatuba, contemplando atletas de 10 a 16 anos de todo o Brasil.

O MELHOR DO MUNDO

Filipe Toledo, 28 anos, é um dos principais surfistas do mundo, natural de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Desde os 16 anos na elite do surfe mundial, Filipinho, como é conhecido, é o terceiro surfista com mais etapas vencidas (17) em atividade no mundo. Em 2023, após um ano brilhante, se tornou o primeiro brasileiro a ser bicampeão mundial de forma consecutiva. Além do show que dá surfando, Filipe transcende ao fortalecer a cultura do esporte, apoiando a educação e inspirando as próximas gerações.

Como um empreendedor, anunciou sua parceria com a Beyond The Club, um clube exclusivo com praia e ondas perfeitas para o surf, além de ser sócio da Pasokin, primeira e única marca de paçoquinha produzida nos Estados Unidos e também da Let ‘s Poke, rede de culinária havaiana, com o intuito de espalhar a cultura local pelo Brasil. Recentemente, lançou a Ecoboard FT77, a primeira prancha 100% reciclável do mundo, visando trazer acessibilidade, performance e acessibilidade em um mesmo produto. Além disso, Filipe faz parte do squad BB, o time de atletas e influenciadores patrocinados pelo Banco do Brasil.

Filipe Toledo