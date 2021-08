São José dos Campos:primeira cidade inteligente brasileira com certificação ISO abre caminho para o desenvolvimento dos municípios

Detalhes do projeto piloto foram apresentados a gestores do país, nesta quinta-feira (19), durante o RCD Cidades, o programa de entrevistas da Rede Cidade Digital, conduzido pelo diretor José Marinho

A certificação de São José dos Campos como a primeira cidade inteligente brasileira dentro das normas internacionais de qualidade ISO vai muito além de um selo de reconhecimento. A iniciativa abre caminho para que mais localidades no país elevem seus indicadores de atendimento e melhoria na qualidade de vida da população. Foi o que destacou o diretor-geral do Parque Tecnológico São José dos Campos, Marcelo Nunes, durante o RCD Cidades desta quinta-feira (19).

O programa de entrevistas da Rede Cidade Digital (RCD), conduzido pelo diretor, José Marinho, trouxe detalhes do projeto que deve ser finalizado até o final do ano. São José dos Campos, localizada no interior paulista, no Vale do Paraíba, se juntará a um grupo seleto de 79 cidades espalhadas pelo mundo, entre elas Londres, Boston, Amsterdam, Porto, Buenos Aires e Dubai (confira a relação completa abaixo), a partir de normas técnicas internacionais.

O trabalho de qualificação está sendo realizado por meio da parceria entre Prefeitura Municipal, Associação Brasileira de Normas Técnicas ( ABNT) e Parque Tecnológico de São José dos Campos. São 259 indicadores presentes em três normas ISO: 37.120, 37.122 e 37.123, que tratam de aplicações tecnológicas de cidades inteligentes, sustentabilidade e qualidade de vida, e resiliência.

Segundo o diretor-geral do Parque Tecnológico São José dos Campos, a certificação reflete ainda positivamente nas 17 áreas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU). “O que interessa muito, por exemplo, a investidores internacionais em saber, hoje em dia, como é o posicionamento do município frente a essa característica de sustentabilidade, de respeito ao cidadão e à qualidade de vida”, argumenta Nunes.

O diretor ressalta que o resultado dará condições de tomada de decisão ao poder público local a partir da identificação das prioridades a serem atendidas. “O grande ganho é conseguir levar a qualidade pra quem precisa que é o cidadão. Economicamente também é um ganho porque alguém que escolhe um município para morar está olhando hoje o quanto o gestor público está preocupado com a qualidade de vida e a estrutura que ele está montando para a sua cidade”, analisa.

Desenvolvimento – São José dos Campos também servirá como uma grande vitrine positiva, conforme reforça o diretor do Parque Tecnológico, para que outros municípios, independente do porte, compreendam a importância de se investir em uma cidade inteligente. “Mesmo que não seja a busca pela certificação, mas a busca pelo atendimento aos indicadores que levam à certificação. Muitas coisas não necessariamente precisam de tecnologia. Precisa de boa vontade, organização, coordenação dentro do município”, completa Nunes.

Para o diretor da RCD, José Marinho, a certificação de São José dos Campos traz um novo cenário para o desenvolvimento das cidades brasileiras. “Vejo altamente impactante na concepção de cidade inteligente este trabalho que São José dos Campos está liderando. E por este motivo trouxemos os detalhes sobre como as Prefeituras podem seguir o exemplo”.

Conheça as 79 cidades inteligentes do mundo com certificação ISO:

City Country Aalter Belgium Ahmedabad India Al Madinah Saudi Arabia Amman Jordan Amsterdam Netherlands Annapolis Valley Region Canada ArRiyadh Saudi Arabia Bahía de Banderas Mexico Barcelona Spain Boston United States of America Brampton Canada Brant Canada Brisbane Australia Buenos Aires Argentina Cambridge Canada Charlottetown Canada Corner Brook Canada Doral United States of America Dubai United Arab Emirates Edmonton Canada Eindhoven Netherlands Gdynia Poland Guadalajara Mexico Guadalupe Mexico Guelph Canada Heerlen Netherlands Helsinki Finland Jamshedpur India Kielce Poland Kitchener Canada Kópavogur Iceland Koprivnica Croatia León Mexico London United Kingdom Los Angeles United States of America Makati Philippines Makkah Saudi Arabia Markham Canada Melbourne Australia Mississauga Canada Moscow Russia Mount Pearl Canada Oakville Canada Oshawa Canada Oslo Norway Piedras Negras Mexico Portland United States of America Porto Portugal Pune India Quebec City Canada Richmond Hill Canada Rotterdam Netherlands Saint-Augustin-de-Desmaures Canada San Diego United States of America Saskatoon Canada Selkirk Canada Shawinigan Canada Sintra Portugal St. John’s Canada Sudbury Canada Surat India Surrey Canada Tainan City Taiwan Taipei Taiwan Tbilisi Georgia The Hague Netherlands Toronto Canada Torreón Mexico Valencia Spain Vaughan Canada Vijayawada India Warsaw Poland Waterloo Canada Welland Canada Whitby Canada Yanbu Al Sinaiyah Saudi Arabia Yellowknife Canada Zagreb Croatia Zwolle Netherlands