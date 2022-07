Os Imortais’: Show que relembra sucessos de astros do rock está de volta ao Vale do Paraíba

O Show acontece em Caçapava e promete surpreender o público!

O empresário, Rodolfo Christian Minas (Dodô), Diretor da Dvulga Eventos, traz de volta um dos shows mais vistos de todos os tempos, ‘Os Imortais’, no próximo dia 09 de julho, às 22h, no Clube Jequitibá, em Caçapava. Os ingressos estão a partir de R$ 40, e já estão disponíveis através do site: https://www.ticket360.com.br/evento/25014/ingressos-para-os-imortais e em diversos pontos de venda (via serviço abaixo).

Rock nacional

Canções inesquecíveis da era de ouro do rock nacional se unem ao melhor da poesia e emoção em uma noite para lá de especial para comemorar 50 anos da trajetória do empresário Dodô, sendo 30 anos de rádio e 20 anos de eventos.

“O show ‘Os Imortais’ traz a nostalgia e o sucesso de quatro astros do rock brasileiro: Cazuza, Raul Seixas, Freddie Mercury, Mamonas Assassinas,Tim Maia e Renato Russo”,comenta o empresário Dodô. “Serão quatro horas de espetáculos, divididos em uma hora para cada artista”, ressalta.

Os músicos Valério Araújo (Cazuza), Ayrton Ramos (Raul), Dario Aaron (Renato) e Victor Sávios (Tim Mais) se reúnem para apresentar ao público a poesia e emoção dos artistas que marcaram a era do ouro do rock nacional.

Músicas marcantes como ‘Maluco Beleza’, ‘Gita’, de Raul Seixas; ‘Exagerado’, ‘O tempo não pára’, de Cazuza; ‘Tempo Perdido’, ‘Pais e Filhos’, de Renato Russo, e ainda ‘Não quero Dinheiro’ e ‘Gostava tanto de você’ de Tim Maia, esses muitos outros clássicos farão parte do repertório especial do show. Uma verdadeira nostalgia.

Os Imortais

Sábado, 09 de Julho de 2022 – Abertura: 21:00

Local: Clube Jequitibá

Rua José de Noronha Ferraz, 454 – Vila Resende – Caçapava – SP

Classificação: 14 Anos

Organizador: Dvulga Promoções de Festas e Eventos

Pontos de venda abaixo:

Caçapava:

Secretária do Clube Jequitibá

Ilha do Mel

Em Taubaté:

Ilha do Vale- Via Vale Garden Shopping

Em São José

– Posto BR-Portal Vila Ema

– Moah Açaí

– Ilha do Mel- calçadão

– Ilha do Mel- Vale Sul Shopping

– Ilha do Mel- Shopping Jardim Oriente

Em Jacareí:

Ilha do Mel- rua: Olímpio Catão, 428

Mais informações: (12)99109-0203