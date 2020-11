Empresa de TI para área médica dobra vendas com ajuda de home office

Mitfokus, que oferece tecnologia para a área médica, se reorganizou e otimizou o trabalho remoto durante a pandemia. Vendas dobraram!

E de repente as empresas precisaram se reorganizar, se adaptar, tentar pensar em um plano B em questão de horas. Foi assim para todos! Bom, na verdade nem todos, algumas empresas, mesmo não imaginando que uma pandemia tomaria conta da rotina, já estavam preparadas de forma instintiva para um novo formato de trabalho. Para a Mitfokus, por exemplo, foi isso que aconteceu, a empresa especializada em soluções financeiras já era praticamente toda digitalizada, disponível na nuvem para seus colaboradores. Sair da estrutura física para o home office se tornou só uma questão de logística de equipamentos. “A pandemia ajudou a gente a acelerar esse processo. Como a Mitfokus é uma empresa de soluções financeiras e tecnológicas, a questão da distância era mais simbólica, nunca uma barreira”, explica a CFO e consultora financeira, Júlia Lázaro.

“Acredito que para as empresas de tecnologia, no geral, foi um tanto mais fácil essa adaptação. Como na Mitfokus, onde este movimento acontece desde o seu nascimento, e por isso, converter os processos de trabalho para o formato digital era um movimento que já existia. Por exemplo, boa parte dos arquivos estava armazenado na nuvem, aspecto importante que possibilita a operação de qualquer lugar do mundo”, conta Lucas Augusto Les de Souza, Consultor Tributário da Mitfokus.

O desafio foi apenas o de manter o ritmo presencial. Não apenas o cronograma de trabalho, mas também a interação entre a equipe, e deu certo! Graças a algumas ações integradoras, até a tradicional hora do cafezinho não foi esquecida.

“O cronograma de reuniões semanais de acompanhamento foi ampliado e aparatos de trabalho (cadeiras, fones de ouvido, laptops, celulares, etc.) foram oferecidos para o trabalho remoto. Além disso, o endomarketing promoveu um ‘café virtual’ entre os colaboradores, através do envio de bolos por aplicativos de refeição”, lembra a colaboradora Ana Carolina Uliana, Consultora Tributária da Mitfokus.

Para ela, essa reorganização oportunizou mais qualidade de vida para o funcionário. “Não há tempo de deslocamento entre domicílio e serviço, este é destinado à produção, economia com gastos alimentares, companhia de familiares, segurança física”.

A Mitfokus adotou a realização de lives durante o home office

Um detalhe pensado e colocado em prática fez total diferença para que o novo formato fosse possível, a atenção ao emocional de cada um. Afirma Julia Lázaro: “Fazíamos reuniões semanais, para alinhamento do trabalho, depois mensais, para saber como cada um estava se sentindo em relação à pandemia. Acompanhamos os funcionários, propusemos atividades, até uma festa junina on-line foi possível”.

Modelo fez empresa bater recorde de vendas durante a pandemia

E o que era para ser aparentemente um momento de cautela, se reverteu e os números demonstram isso: “Batemos recorde de vendas no meio da pandemia devido à nossa presença digital nas mídias sociais, tanto de sócios quanto de colaboradores. É possível dizer que incrementou 100% em relação ao primeiro trimestre do ano”, ressalta Júlia.

Todas as medidas tomadas de forma ágil possibilitaram algumas mudanças importantes. A empresa voltou ao regime presencial de forma parcial, foi realizada uma pesquisa interna e todos decidiram por um home office híbrido, com dois dias presenciais e três home office. A relação com os colaboradores também mudou, na verdade, em alguns casos, aproximou até mesmo quem estava há quilômetros de distância, como a Daniele Marinho, que mora em Santa Catarina e conseguiu manter o emprego mesmo precisando deixar Campinas. “Iniciei na Mitfokus quando ainda morava em Campinas/SP, no final de 2019, porém, com a pandemia, meu marido acabou saindo do seu trabalho e começou a buscar um novo emprego, a oportunidade que surgiu foi na cidade de Biguaçu, em Santa Catarina, apresentei a situação para empresa e permitiram continuar no trabalho, em home office, período integral”, relata Daniele, com gratidão.

Esse novo cenário ampliou a visão da empresa, que conseguiu converter completamente o que poderia ser um problema em solução: “Dobramos nossas vendas durante a pandemia, investimos em comunicação, fizemos parcerias com influenciadores da área financeira, lives. Adotamos estratégias extremamente resolutivas que auxiliaram ainda mais no crescimento da empresa”, finaliza a CFO Júlia Lázaro.