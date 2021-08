FCCR abre 400 vagas presenciais em oficinas culturais

A partir desta segunda-feira (23), a Fundação Cultural Cassiano Ricardo abre 400 vagas gratuitas em 50 oficinas culturais nas áreas de artes visuais, artesanato, cultura da infância, cultura da paz, cultura popular, literatura, dança, luteria, música e teatro. Essas oficinas do Programa Arte nos Bairros são presenciais e marcam o retorno gradual das atividades nas casas de cultura.

São José Viva

Serão oito aprendizes por turma. As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pelo aplicativo São José Viva no período de 23 de agosto a 7 de setembro. No dia 8 de setembro haverá um sorteio eletrônico. A matrícula será realizada de forma virtual, não havendo necessidade do comparecimento à Casa de Cultura.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

As aulas vão começar no dia 20 de setembro e seguem até 18 de dezembro. Podem participar pessoas com idade acima de 6 anos (conforme cada oficina), moradoras de São José dos Campos. Não é necessária experiência artística.

Oficinas culturais

As atividades foram definidas conforme as estruturas dos espaços culturais e de forma a se ajustar às oficinas virtuais existentes e que serão mantidas.

Sobre o programa

O Programa Arte nos Bairros possibilita o acesso da população ao aprendizado e exercício da arte, em diversas áreas. O objetivo é descentralizar a arte e a cultura, estendendo as atividades oferecidas pela FCCR aos distritos e bairros de todas as regiões de São José dos Campos. A Casa de Cultura procura resgatar e valorizar a identidade cultural de sua localidade.

São 50 oficinas nas áreas de dança, artes visuais, artesanato, cultura da infância, cultura da paz, cultura popular, literatura, luteria, música e teatro – Foto: Divulgação