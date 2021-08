Florianópolis ganha agência de modelos que aposta em diversidade e inclusão

Gas Models Floripa conta com profissionais fora dos padrões tradicionais de beleza e foca em pessoas reais

A agência Gas Models Floripa, recém-inaugurada em Florianópolis, no Multi Open Shopping (Sul da Ilha), vem chamando a atenção pela diversidade dos profissionais que trabalha. Além dos modelos tradicionais, atua com perfis fora dos padrões usuais de beleza do mercado da moda e publicidade – dentro desta tendência de maior inclusão. O casting da agência possui 300 nomes, sendo 15 dentro do conceito de diversidade.

Entre eles estão: portadores de cicatrizes, doenças ou deficiências, como cego, cadeirante, com próteses, vitiligo, entre outros. Há também profissionais trans, plus, sênior e de diversas etnias (indígenas, asiáticos, afrodescendentes) – tudo em sintonia com as tendências atuais do mercado.

Gas Models Floripa

A Gas Models Floripa – que está entre as três maiores agências do Sul do país – também atua com modelos comerciais e fashion: prepara e faz o encaminhamento para o mercado. Inclusive viabiliza seletivas com agentes internacionais na sede da própria empresa. Assim, não é mais necessário que os candidatos viajem para outros estados para participar.

A agência é fruto da fusão da AD Models (da Capital) e Gas Models (Joinville), respectivamente dos empresários Andrea Damiani e Dangelo Peixer, que seguem em busca constante por modelos com os mais diversos perfis. “As marcas estão cada vez mais priorizando pessoas reais, que não estão necessariamente dentro do padrão de beleza do setor, mas que têm personalidade, atitude, história e representam a diversidade do Brasil”, afirma Andrea.

Segundo Dangelo, a abertura do mercado nesse sentido iniciou há cerca de 15 anos com o plus size e hoje se estendeu para outros tipos de beleza. “O mercado publicitário brasileiro mudou bastante. É muito moderno e suscetível a renovações e gosta da beleza diferente. E isso acabou influenciando o setor de moda. É algo que começou e não terá mais fim”, afirma.

Já na área de modelos fashion e comerciais, o casting da agência conta com profissionais que fazem sucesso no Brasil e no exterior e já estamparam campanhas de importantes marcas. Entre eles estão Giulia Dias, Angélica Erthal, Stefani Brietzig e Diego Miguel (que já foi considerado um dos 50 modelos mais sexys do mundo), entre muitos outros.

CONHEÇA ALGUNS MODELOS DIVERSIDADE DA GAS MODELS FLORIPA

Alessandra Maria dos Santos, 38 anos, indígena – Natural de Pernambuco e pertencente à tribo pankararu, é moradora do bairro Tapera. Trabalha como faxineira e babá, tem três filhos e um neto. Por meio de uma foto feita por uma fotógrafa profissional, foi parar nas redes sociais e chamou a atenção da Gas Models Floripa. O primeiro trabalho seria em São Paulo, para a Sephora, marca francesa de produtos de beleza. Mas devido à pandemia, a campanha foi temporariamente adiada.

Ceres Azevedo, 61 anos, modelo sênior – A influenciadora e colunista se destaca pela beleza e todo charme da idade madura, com muito carisma, autenticidade e espontaneidade. Possui perfil moderno, de bem com a vida, com ótimo astral, características que muitas empresas buscam para associar a sua marca.

Maria Claudia de Sousa, 43 anos, cadeirante – Natural do Maranhão e moradora de Florianópolis, é portadora de deficiência desde os dois anos, devido à poliomielite. Já segue a carreira de modelo, sendo que atuou em outras agências anteriormente.

Derek Rabel, 29 anos, cego – Morador do Campeche, é palestrante, escritor, surfista de grandes ondas e participa de um programa no Canal Off.

Diego Kydo, de 32 anos, portador de vitiligo – Morador de São José, convive com a doença desde 2016. Foi descoberto nas redes sociais por Andrea Damiani. Recentemente foi contratado para uma campanha da Motorola.

Giulia Dias, 22 anos, portadora de cicatriz – A jovem tem uma beleza marcante e como característica física uma cicatriz no rosto, resultante de um acidente de carro sofrido na infância. Já estampou uma importante campanha da Avon.