Rosé Piscine é o vinho francês mais vendido no Brasil em 2020

Servido com gelo, bebida tem conquistado o paladar dos brasileiros apostando nas altas temperaturas

A marca Rosé Piscine se posiciona no mercado nacional de vinhos como o francês mais vendido do país pelo terceiro ano seguido, 2018, 2019 e 2020, de acordo com a Ideal Consulting, empresa de auditoria de importação especializada no segmento de bebidas e alimentos.

Rosé Piscine

O levantamento também indica que Rosé Piscine Stripes ficou em segundo lugar no ranking geral de rosés importados, como o segundo mais vendidos do país. Em 2020, a marca atingiu uma taxa de crescimento de 45%, quando comparado com 2019, resultando em um total de vendas de 310 mil garrafas circulando pelo Brasil.

Para 2021, a expectativa é de alcançar os 380 mil rótulos vendidos. “Somos um vinho que conversa com o público jovem e que combina com o clima brasileiro, esses fatores permitem o crescimento do Rosé Piscine no país. “Somente nos últimos dois anos, vendemos mais de meio milhão de garrafas, e se somarmos os últimos seis anos, passamos da marca de 1 milhão de unidades”, explica Hildebrando Lacerda, diretor comercial da marca no Brasil