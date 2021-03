Marketing B2B: Tudo o que você precisa saber

A sigla B2B vem da expressão em inglês “Business to Business”, que em tradução livre significa “De Negócio para Negócio”. Em poucas palavras, esta estratégiade marketing digital refere-se às empresas que vendem seus serviços e produtos para outras corporações.

Quais os conceitos e estratégias do Marketing B2B?

Com os avanços tecnológicos, os consumidores e gestores estão cada vez mais informados e consequentemente mais exigentes, no momento da escolha e da compra de um produto ou serviço. Dessa forma, investir em uma estratégia de marketing direcionada para o público-alvo e a persona de sua empresa é um grande diferencial.

Dentro do Marketing B2B, o direcionamento das estratégias consiste na aplicação de métodos para atingir outras empresas, diferente do Marketing B2C (business to consumer), que tem como objetivo a relação entre empresa e consumidor.

Por isso, no Business to Business, é necessário que as estratégias estejam voltadas para geração de leads qualificados e no relacionamento pós-venda. Apresentar conteúdos relevantes e investir em links patrocinados, causarão impacto direto no crescimento e na fidelização de clientes.

Conheça algumas estratégias que podem trazer autoridade e relevância para o seu negócio.

Apresentações

Uma ótima estratégia é a produção de apresentações, que reúnam os principais conteúdos da sua empresa, isso demonstra autoridade e competência no assunto. As apresentações devem ser personalizadas de acordo com cada cliente e serviços.

Blogs e Redes Sociais

Cada vez mais as pessoas estão presentes no mundo virtual. Dessa forma, as empresas que desejam estar à frente de suas concorrentes, não podem deixar de estar presentes nas diferentes mídias sociais, e investir no trabalho de agências de marketing digital.

Com a popularização das redes sociais, é possível utilizar de diferentes ferramentas para produzir conteúdos diferenciados e aumentar sua credibilidade.

Os blogs, por exemplo, são uma das principais fontes de busca de inúmeros conteúdos, e mesmo quando o cliente se trata de uma empresa, ele buscará as soluções para seus problemas, e escolherá aquele que melhor atender suas necessidades.

Para isso, é importante produzir conteúdo de qualidade e relevância, e investir na otimização de sites através da realização de consultorias de SEO, isso ajudará para que você seja encontrado pelas buscas orgânicas no Google, e consequentemente farão com que os gestores escolham a sua empresa.

E-mail Marketing

Outra estratégia muito interessante no relacionamento entre empresas é o e-mail marketing. Tendo responsabilidade e cuidado na utilização, em especial no pós-venda, é um grande aliado na fidelização dos clientes e na criação de relacionamentos duradouros. É uma excelente alternativa para o direcionamento dos leads ao fundo do funil de vendas.

Webinars

Por fim, as webinars (seminários virtuais), são excelentes estratégias para ganhar a confiança do seu público-alvo e principalmente para educar seu público acerca do seu conteúdo.

Imagem de Kevin Phillips por Pixabay