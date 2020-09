Bendito Bistrô muda de endereço e se adapta para seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS)

Atual número 1 de São José dos Campos pelo ifood, o restaurante muda para a Avenida Anchieta e vem com muitas novidades!

Depois de 4 anos na Vila Ema, Bendito bistrô muda para Avenida Anchieta, trazendo ao cliente mais aconchego. A casa também teve que se adaptar ao novo momento e investiu pesado nos aplicativos para continuar atendendo o cliente com o mesmo cuidado de sempre. A mudança fecha um ciclo que o posicionou como dos melhores de São José dos Campos, sendo até considerado o nº 1 da cidade pelo Ifood, atuante no ramo de entrega de comida pela internet, sendo líder no setor na América Latina, com presença na Argentina, no México e na Colômbia.

Gnocchi (Nhoque) de batatas recheado

Chef Lucas Andrade

A cozinha conduzida pelo Chef Lucas Andrade tem inspiração na cozinha contemporânea com toques Francês, italiano e Brasileiro que oferece a comida típica de bistrô. O Bendito Bistrô foi inovador ao adotar o sistema de “menu complet” – um tipo de serviço tradicional francês, que oferece couvert, mini salada, prato principal e sobremesa.

Igualmente interessante e convidativo é o almoço executivo oferecido pela casa. Também no sistema de “menu complet”, você pode escolher uma das quatro opções diferentes do dia. Como as receitas são renovadas quinzenalmente, não há necessidade de mudar de restaurante em busca de variedade.

Chef Lucas Andrade

“A mudança de um endereço em uma das avenidas, considerada o corredor da melhor gastronomia de São José dos Campos da e o coloca em um conjunto arquitetônico com muita tradição e charme, voltado para uma melhor experiência gastronômica” – afirma Lucas Andrade, sócio proprietário do restaurante.

Bendito Bistro

Restaurante Bendito Bistrô

Avenida Anchieta, 901- Jardim Esplanada

IFOOD

Almoço: segunda a domingo– 10h30 às 15h30

Jantar: Segunda a Sábado – 18h às 23h59

Casa: (Somente com reserva antecipada)

Almoço: Quarta a Sexta– 11h30 às 13h30

Finais de semana e feriados

12h às 16h

Jantar: Segunda a Sábado – 17h às 21h

Tel. (12) 3942.4744 ou (12) 98146.8722.

@benditobistroanchieta