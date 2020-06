Rede internacional de restaurantes investe em TI para atender clientes

Para não deixar ninguém esperando, estabelecimentos encontram na tecnologia uma forma de aumentar a produtividade e focar no que realmente interessa: o cliente!

Delivery: como bares e restaurantes estão se virando para atender a demanda?

Em meio a incerteza sobre quando tudo voltará a ser como antes, os serviços de entrega ganham protagonismo. No setor de food service muitas empresas enfrentam a nova realidade e quem segue trabalhando adapta os processos administrativos e logísticos para conseguir atender à crescente demanda.

O Grupo Rubaiyat, com restaurantes no Brasil, Argentina, Chile e Espanha, é um exemplo de estabelecimentos que tiveram um grande aumento na demanda de entrega e se saíram bem desta situação. Só no Brasil a rede mantém quatro restaurantes, dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília, todos atendendo por delivery.

Thiago Albrecht Novo de Oliveira, controller do Grupo Rubaiyat, conta que foi necessário buscar várias soluções para essa nova fase já que a rede não estava dando conta de tantos pedidos online. “Precisávamos estar muito bem organizados para atender a alta demanda, desde a compra dos insumos, durante a preparação do alimento e até na contratação dos melhores parceiros para efetuar a entrega. Quando me refiro a insumos, não falo somente da escolha dos melhores ingredientes, mas também da embalagem que conserva melhor a temperatura e o sabor”, esclarece.

E foi aí que a tecnologia mostrou-se uma grande aliada do Grupo. “Nesta era digital, onde tudo está disponível com um único toque, é cada vez mais importante contar com as facilidades que a tecnologia nos proporciona. Investimos em um sistema muito amigável, visual onde temos tudo integrado: financeiro, fiscal, compras, contabilidade, contas a pagar, entre outros. A extração de relatórios é simples e eles fornecem dados que nos permitem criar estratégias de como trabalhar da melhor forma possível”, comenta Oliveira.

A empresa integradora das tecnologias utilizadas pelo Grupo foi a ACOM Sistemas, que possui unidades em Curitiba e São Paulo. De acordo com Eduardo Ferreira, diretor da empresa, o sistema ERP EVEREST Gestão Empresarial proporciona uma gestão centralizada de todas as operações. “Sua interface permite integrações com outros softwares, recebendo ou enviando informações. No menu de usuários podem ser adicionadas as funcionalidades e aplicações de cada atividade, possibilitando um ambiente de trabalho personalizado com as suas funções essenciais”, destaca.

Outro grande desafio da rede de restaurantes Rubaiyat foi fornecer uma entrega segura, com o alimento bem embalado e evitando qualquer contato físico. “Acredito que um dos fatores principais é conseguir entregar um prato com a qualidade que o cliente espera, dentro do tempo esperado e com toda a segurança”, fala Thiago.

Ele acrescenta que o grupo optou pela contratação de uma empresa especializada em serviços de entrega e segue protocolos rigorosos de higiene. “Cuidado é a palavra-chave. Aferimos a temperatura dos funcionários que estão manuseando os alimentos a todo momento. Exigimos que todos os nossos entregadores utilizem máscara cirúrgicas e higienizem as mãos e os baús onde os pedidos são armazenados, antes e depois de cada entrega”, pontua o controller do Grupo Rubaiyat.