Referência em indústria 4.0, unidade da Nestlé em Caçapava comemora 50 anos

Unidade utiliza robôs colaborativos e tecnologias que aceleram a produção, consolidando-se como modelo de transformação digital

Em 2021, a Nestlé completa 100 anos no Brasil e 50 anos anos em Caçapava. Atualmente, é a planta piloto para transformação digital da companhia no país, concentrando o lançamento da maioria das tecnologias. No início da história, a fábrica centralizava toda a produção de chocolates da Nestlé no país.





KitKat

Hoje em dia, a unidade responde como a maior fábrica de KitKat das Américas, além de ser referência mundial em fabricação dessa linha. Nas linhas de KitKat, por exemplo, foi implantado o que há de mais avançado em relação à indústria 4.0, com maior eficiência nas operações, uso de robôs e tecnologias que trazem maior produtividade. Além disso, 100% da produção do chocolate utiliza iluminação de energia solar.





Caçapava

Mais de 70% da energia da fábrica é proveniente de fontes renováveis. Dos maiores investimentos da Nestlé para 2021, três estão sendo em projetos na unidade de Caçapava, somando mais de R$ 50 milhões. Com uma equipe de cerca de 1.200 colaboradores atuando diretamente em 22 linhas de trabalho, a unidade opera de forma integrada, com todas as informações online e acesso remoto à gestão da operação. Todo o processo de robotização e digitalização foi iniciado ainda em 2019, antes da pandemia. A expansão do projeto seguiu em 2020 e contou com a chegada de novas ferramentas de trabalho e robôs colaborativos – que ajudam a manter o distanciamento e aceleram a performance das linhas, sendo utilizados principalmente em atividades altamente repetitivas quando realizadas por pessoas e nas etapas de embalagens e empilhamento de caixas e pallets. Durante o processo de transformação digital, os colaboradores passaram a contar com tablets e outros instrumentos para realizar as funções de forma remota, garantindo mais mobilidade para outras atividades e agilidade na tomada de decisão. Por conta da pandemia os treinamentos foram realizados à distância.





Nestlé em Caçapava comemora 50 anos

Com a nova tecnologia, a produção chegou a ser ampliada em razão da demanda de produtos como chocolates e cereais matinais. “A unidade de Caçapava é um grande diferencial para a Nestlé. Aqui concentramos as mais diversas e novas tecnologias. Os nossos colaboradores são parte dessa história. É uma alegria enorme para os moradores da região do Vale ter a unidade aqui”, comenta Silvana Diaz, diretora da fábrica, que já trabalhou na unidade em 2008 e retornou em 2021. “Foram muitas as transformações em um curto espaço de tempo, hoje somos referência em inovação. A transformação digital da Nestlé começa aqui”, finaliza.





As fábricas da Nestlé avançam rapidamente na automação e implementação de iniciativas digitais. Os equipamentos produzidos pelo Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da Nestlé, em São José dos Campos, são testados na unidade de Caçapava.





A fábrica possui também óculos de realidade virtual que conectam o colaborador da unidade com qualquer pessoa em qualquer país. Com isso, é possível realizar um treinamento para implementar uma máquina recém-chegada e novas linhas, receber orientação sobre ajustes de equipamentos, melhorias e manutenção remota, sem sair da cidade. O equipamento também permite que uma pessoa de fora tenha a visão de dentro da planta, como de uma manutenção remota.





Além do destaque em inovação e indústria 4.0, a fábrica também é conhecida pelo Chocotour oferecido aos consumidores, com um tour guiado contando histórias, tradições e informações sobre os processos de produção e história dos chocolates. Por conta da pandemia, as visitas estão suspensas.





Passado e Presente – Histórias que reforçam o papel da Nestlé na região

Alguns dos colaboradores da unidade ajudam a contar a história da fábrica em Caçapava. Como João Siqueira, que entrou para a equipe em 1991, há 30 anos, mas que desde 1971, durante a construção da unidade, já frequentava a obra e sonhava em trabalhar na unidade. “Eu trazia almoço para o meu pai quando ele trabalhava na construção, sempre falei que um dia trabalharia aqui. Tenho certeza que durante os 30 anos que estou aqui, pude ensinar e aprender muito”, comenta.



Outro caso é de Sandra Silva, que iniciou sua trajetória como auxiliar de embalagem em 1993 e atualmente atua como assistente administrativa. Priscila Rodrigues começou como menor aprendiz e hoje, com 18 anos de empresa, segue os passos do pai, que trabalhou na fábrica por 29 anos. Jefferson Pinheiro também entrou após crescer observando o pai trabalhar como mecânico de emblagens, mesma área em que atua hoje em dia. “A Nestlé sempre esteve presente na minha vida. É uma empresa que visa o bem-estar do funcionário”, conclui.







Nestlé

A Nestlé completa 100 anos no Brasil em 2021 e comemora a data renovando seu compromisso com a sociedade, como força mobilizadora que contribui para levar nutrição e bem-estar para bilhões de pessoas, criar um ambiente de inclusão e oportunidade para milhares de brasileiros e ser o produtor de alimentos mais sustentável do país. A empresa emprega mais de 30 mil pessoas no Brasil e tem 20 unidades industriais localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, além de três centros de distribuição e mais de 50 brokers (responsáveis por vendas, promoções, merchandising, armazenamento e distribuição). Comprometida com boas práticas que vão do campo à mesa do consumidor, a companhia conta com milhares de produtores fornecedores participando de programas de qualidade nas cadeias de cacau, café, leite e vegetais, que garantem uma produção sustentável e que traz modernidade ao campo, inclusive na cadeia orgânica. Além disso, mantém iniciativas nas fábricas como minimizar a utilização de água e energia e reduzir as emissões, ações de reflorestamento e inovações contínuas em embalagens cada vez mais sustentáveis. A Nestlé Brasil está presente em 99% dos lares brasileiros, segundo pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel. Líder mundial em alimentos e bebidas, a Nestlé atua em 190 países e tem sede na cidade suíça de Vevey, onde foi fundada há mais de 150 anos, com o propósito de revelar o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida de todos, hoje e para as próximas gerações. O portfólio de produtos e serviços conta com mais de 2 mil marcas para todas as faixas etárias e diferentes perfis e necessidades de consumo, como Ninho, Leite Moça, Nescau, Nescafé, Nespresso, KitKat e Garoto, entre outras. A Companhia tem compromissos globais como alcançar o impacto ambiental neutro nas operações até 2050 e tornar todas as suas embalagens recicláveis ou reutilizáveis até 2025.