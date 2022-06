Guaratinguetá inaugura nova agência Sicredi no bairro do Pedregulho

A segunda unidade na cidade inicia seus atendimentos nesta quarta-feira, 15 de junho.

A manhã do dia 15 de junho marcou o início das atividades da nova agência Sicredi no bairro do Pedregulho, na cidade de Guaratinguetá. A cidade agora tem duas unidades dessa que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.

Pedregulho

A inauguração da agência de Pedregulho contou com a presença de autoridades locais, empresários, associados e lideranças do Sicredi. Localizada na avenida João Pessoa, 1445, Pedregulho, a unidade passa a funcionar regularmente já na quarta-feira (15 de junho) no período da tarde.

Foto:Divulgação

Também nesta semana, na segunda-feira, 13 de junho, o Sicredi abriu outra nova agência na região, na cidade de São Bento do Sapucaí.

Expansão física

A área do Pedregulho faz parte do plano de expansão física do Sicredi. Nos últimos anos, a instituição cooperativa aumentou intensamente a sua rede de agências nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2022, considerando o Sul Fluminense e o Vale do Paraíba, já são cinco novas unidades.

A instalação das agências visa estreitar o relacionamento com as comunidades locais e estimular o desenvolvimento econômico, social e sustentável dessas localidades.

Cerimônia

“O Sicredi não busca crescer sozinho. As pessoas que estão conosco têm que crescer junto. Somos parceiros da comunidade e muito fortes também nas ações sociais. Tenho certeza de que Pedregulho vai conhecer uma experiência diferenciada, um atendimento mais humanizado, de pessoas que valorizam pessoas”, disse, na cerimônia de inauguração, Aldo Dagostim. Ele é presidente da Sicredi Vanguarda, cooperativa integrada ao sistema Sicredi presente em mais de 60 municípios nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Prefeito Marcus Augustin Soliva

Representando o prefeito Marcus Augustin Soliva, o secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, João Vaz, ressaltou a relevância do Sicredi na disseminação do cooperativismo. “O Sicredi tem uma história muito bonita, de fortalecimento do cooperativismo, que é extremamente importante para o desenvolvimento econômico. Parabenizo o Sicredi por essa inauguração. Se agência de Pedregulho está sendo inaugurada é porque o bairro é atrativo, com demanda para negócios, em uma Guaratinguetá que está crescendo”, afirmou.

O gerente da agência, Ederson Marcondes reafirmou o desejo de trabalhar e ofertar soluções eficientes para comunidade. “Nossa equipe está muito preparada para atender”, indicou. Silva também convidou a população a visitar a agência e conhecer mais sobre o Sicredi.

“Como Associação Comercial, fazemos parte da trajetória do Sicredi em Guaratinguetá. Acreditamos no poder do associativismo. Parabéns pela agência, que está muito bonita, e contem conosco. Somos parceiros de longa data e espero que possamos fazer grandes projetos e parcerias juntos”, afirmou, por sua vez, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba (Acip), Guilherme Schindler Gigli.

Participaram da inauguração, ao lado de Vaz e Gigli, a vereadora Rosa Filippo e o padre José Ferreira, da Paróquia Nossa Senhora da Glória. Também compareceu o presidente da Câmara de Vereadores, Graciano Arilson dos Santos.

Por parte da Sicredi Vanguarda, se fizeram presentes, além do presidente Aldo Dagostim e Marcondes, o vice-presidente, Ivanir Antonio Renato, os colaboradores locais, o diretor executivo, Ademir Roque, o diretor de Negócios da Sicredi Vanguarda em São Paulo e Rio de Janeiro, Fernando Tarcísio Perin, o gerente regional de Desenvolvimento, Sandro Cartegni, e o conselheiro de administração Fabrice Winandy.

Nova unidade no Pedregulho

A agência do Pedregulho tem 316,33 metros quadrados e design moderno. O ambiente foi projetado para favorecer o atendimento, a convivência e a interação entre os associados em suas múltiplas formas.

Na entrada, uma área de recepção foi criada para orientar sobre a melhor opção de atendimento. Há um espaço de convivência, no qual os associados poderão tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho. Guarda-volumes estão disponíveis no autoatendimento para facilitar a mobilidade dos associados.

O horário de atendimento na agência é de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Além da agência física, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (aplicativo de celular, internet banking, redes de autoatendimento e atendimento via WhatsApp).

Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

https://www.sicredi.com.br/coop/vanguarda/

