Como se preparar para uma viagem solo no pós-pandemia

Viajar sozinho é uma experiência incrível, mas você deve tomar alguns cuidados

Pessoas que viajaram sozinhas pela primeira vez, muitas vezes, descrevem a experiência como algo marcante. É uma oportunidade de se autoconhecer e tomar decisões sem a interferência de outrem. Apreciar novos ambientes não filtrados por preconceitos, gostos ou preferências de um companheiro de viagem pode ser algo incrível.

É claro que viajar sozinho também tem seus desafios, como preocupações com a segurança e o medo de se sentir só. Mas se preparar com antecedência e ter bom senso podem ajudá-lo a economizar dinheiro e a superar esses problemas. Por isso, confira a seguir dicas essenciais para viajar sozinho em segurança.

Chegando ao destino

Reserve a acomodação com antecedência. Alguns hotéis disponibilizam um motorista para buscar os hóspedes; se for ficar em um hostel, pergunte se há um serviço de transporte recomendado ou utilize um aplicativo de mobilidade urbana. Mantenha o número e o endereço do local de hospedagem com você, caso precise ligar para eles quando aterrissar ou avisar o motorista para onde ir.

Contrate um seguro viagem

Imprevistos acontecem, mas eles não devem atrapalhar as suas férias. Para minimizar os riscos financeiros de uma viagem internacional, contrate um seguro viagem. Ele pode cobrir acidentes, doenças, voos perdidos, viagens canceladas, bagagem perdida, roubo, entre outros motivos de estresse. Dessa maneira, você terá a quem recorrer em caso de necessidade.

Documentos

Há quem prefira deixar o passaporte no hotel, enquanto outros carregam o documento consigo para todos os lugares. De qualquer maneira, faça cópias de todos os seus documentos e armazene-os na nuvem, para que você possa consultá-los quando necessário. Também pode fazer isso com cartões de crédito e débito, passagens aéreas, comprovante de seguro viagem, entre outros.

Avise sua família e seus amigos sobre seu itinerário

Deixe o endereço do local onde você está hospedado e uma cópia do seu itinerário para familiares e amigos e mantenha contato com eles regularmente por telefone, mensagem, chamada de vídeo ou e-mail. Caso vá para um lugar onde não há sinal de telefone e internet, avise-os de que não poderá atender ligações ou responder mensagens.

Cuidado com a bagagem

O ideal é que você leve pouca bagagem para atrair menos atenção e considerando que ninguém poderá ajudá-lo a carregar as malas por aí. Mantenha seus objetos de valor e documentos bem escondidos e em bolsos que não sejam facilmente acessíveis para ladrões, certificando-se de que não estejam todos juntos na mesma bolsa.

