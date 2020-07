Produtores investem em tecnologia de irrigação e têm resultados acima da média nacional

Em comemoração ao Dia do Agricultor, dois fazendeiros contam suas histórias e mostram os seus segredos para ter grandes produtividade nas lavouras

O dia 28 de julho de 1960 foi muito importante para a agricultura brasileira. Afinal foi nesta data que o então presidente da república, Juscelino Kubitschek, assinou o Decreto de Lei nº 48.630, e em comemoração aos 100 anos de fundação do Ministério da Agricultura, criou o Dia do Agricultor. A data celebra até hoje a importância que estes homens e mulheres do campo possuem para o crescimento econômico do País e para a sociedade.

Segundo o último Censo Agropecuário realizado pelo IBGE, estima-se que hoje existem 5.073.324 estabelecimentos agropecuários em atividade no Brasil, e que são responsáveis por levar alimento para a mesa de toda a população brasileira e mundial. Um desses agricultores é João Augusto Bombonato, proprietário da fazenda São Caetano, localizada em Paracatu, região Noroeste do Estado de Minas Gerais.

João Augusto Bombonato e João Felipe Bombonato, pai e filho

Filho de comerciante e pecuarista, ele sempre teve o sangue agro correndo nas veias, porém, ao contrário de seu pai envolvido com a pecuária, as lavouras lhe chamavam mais a atenção que a seleção de gado. Contudo, desde os 14 anos se dedicou ao comércio no ramo de móveis, onde construiu uma sólida carreira com diversas lojas. “Tudo que eu tenho foi graças ao comércio. Porém eu vejo a agricultura como o futuro do mundo e da humanidade em geral, porque é alimento. O ser humano precisa de água e alimento e por isso nos últimos anos tenho focado nisso”, destacou.

Em 2007 ele comprou a fazenda São Caetano de 2.420 hectares (ha) onde em uma área de 1.500 ha atualmente cultiva milho, soja, sorgo e feijão. A propriedade é muito eficiente em todo seu sistema produtivo, na última safra, por exemplo, enquanto a média nacional de colheita de milho foi abaixo das 100 sacas/ha, a propriedade colheu 150 sacas/ha, um acréscimo de 50%.

Na soja não foi diferente, enquanto a média nacional girou em torno de 56 sacas/ha, a fazenda colheu 65 sacas/ha. “Esses resultados são frutos da nossa dedicação, de meu filho João Felipe e dos colaboradores, além da equipe técnica da fazenda. Também fizemos investimento em tecnologias, agricultura de precisão e maquinário de última geração”, acrescenta Bombonato.

Tecnologia na irrigação

Fazenda São Caetano, tem em seu DNA tecnologia e inovação. Um dos pilares importantes para o sucesso na produção é a eficiência no sistema de irrigação, implantando na última safra. A fazenda utiliza o FieldNET Advisor, ferramenta de manejo totalmente integrada a plataforma de gerenciamento remoto FieldNET, tecnologia já conhecida mundialmente a mais de 10 anos por sua eficiência e simplicidade de operação, onde os produtores na mesma plataforma, realizam o gerenciamento dos seus equipamentos e o manejo da área irrigada.

FieldNET

O FieldNET Advisor fornece dados precisos e simplificados para o manejo do irrigante e funciona de forma muito simples. Basta o produtor, por meio de um smartphone, tablete ou computador inserir a cultura e suas características, o tipo de solo, e as datas de plantio e a ferramenta combinará automaticamente esses dados com informações meteorológicas precisas e dados históricos de irrigação do campo.

De acordo com o Renato Sidnei Ferreira Lima, técnico agrícola e gerente da fazenda, eles utilizam dois pivôs Zimmatic by Lindsay conectados ao FieldNET por meio do Pivot Control, os quais tem ajudado muito principalmente nas questões de posicionamento dos equipamentos e também na segurança da aplicação e relatórios precisos. “Tivemos uma economia grande principalmente de água, tempo e energia elétrica. Não precisamos estar no campo toda hora, pois temos o controle da lavoura na mão. O programa é muito simples e fácil, qualquer pessoa pode manusear, é muito funcional. É uma ferramenta que veio para ficar e facilita demais a tomada de decisão”, cita Lima.

Trabalho diferenciado

A Sementes Costa Beber, localizada no pequeno município de Condor, cerca de 384 km de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, também tem se destacado em sua região por sua eficiência na produção. A propriedade também utiliza a tecnologia do FieldNET em seus 8 pivôs Zimmatic by Lindsay.

A propriedade que cultiva trigo, aveia, milho e soja, implantou a irrigação há cerca de oito anos e de lá para cá não parou mais de usar. Segundo Patrícia Costa Beber, engenheira agrônoma e técnica de campo da fazenda, as ferramentas de irrigação proporcionaram a chance de realizar até três safras por ano. “Na nossa estratégia colocamos os pivôs com o FieldNET Advisor nas áreas mais distantes da sede. Prezamos muito na qualidade de vida dos funcionários que ficam cuidando dessas áreas principalmente nos fins de semana. Outra vantagem dessa ferramenta é a facilidade de programar as informações e ter os dados meteorológicos e avisos de chuva”, diz a engenheira agrônoma.

Resultados comprovados

Os resultados da última safra nas áreas irrigadas da Sementes Costa Beber saltam aos olhos. Na colheita de soja, por exemplo, a fazenda produziu 40% a mais que nas áreas de sequeiro. No caso do cultivo de milho, os resultados foram ainda mais impressionantes. Sob os pivôs o incremento da produção foi de 82% em relação as áreas de sequeiro.

Este desempenho é fruto de um projeto de trabalho muito bem estruturado iniciado há muitos anos pela família Costa Beber e com a participação da produtora, empresária e administradora de empresas, Ana Lucia Costa Beber. Filha de produtores rurais, ela sempre teve sua história ligada ao agronegócio e a atenção de implementar de novas tecnologias e ferramentas para tornar os processos mais eficientes em todos os negócios.

Ana Lúcia Costa Beber

Hoje, ela divide sua rotina entre a produção na fazenda e a empresa de beneficiamento e comercialização de sementes, sempre focada nas áreas administrativa e financeira. “O agronegócio para mim e para minha família é algo que está no sangue é a paixão por produzir. Ou seja, ver a transformação de uma semente em uma nova planta e sempre ter um novo ciclo que se inicia. Para isso precisamos ser eficientes e sustentáveis e as ferramentas de irrigação nos ajudou muito. Otimizamos os recursos naturais existentes, com isso no mesmo solo, com os mesmos insumos e condições conseguimos aumentar a produtividade”, destaca a empresária.

Além da preocupação com a área administração das empresas e da fazenda Ana Lucia também é engajada no incentivo e defensora do aumento da presença da mulher no campo. “A figura feminina tem crescido muito nas propriedades, acho isso muito positivo, principalmente nas áreas mais técnicas. Toda diversidade é bem-vinda, pois se constrói visões diferentes e soluções mais adequadas. Ainda temos muitos avanços para acontecer principalmente culturais, mas quanto mais unidas e preparadas estivermos melhor será o movimento”, ressalta a produtora.

Homenagem

A Lindsay é uma empresa preocupada em levar as soluções mais modernas em irrigação aos produtores. Por isso, a melhor forma de homenagear estes homens e mulheres do campo é desenvolvendo e disponibilizando tecnologias e inovação, ajudando-os nas tomadas de decisões facilitando suas tarefas do dia a dia. “Nos últimos anos estamos deixando de ser apenas uma fabricante de pivô central e laterais para ser uma companhia de soluções tecnológicas para a agricultura irrigada, soluções essas que vão acelerar os ganhos dos agricultores fazendo com que eles produzam mais de maneira eficiente e sustentável”, finaliza Navarro, diretor geral da Lindsay no Brasil.

