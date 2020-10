Rede de supermercado lança campanha com sorteio de vales-compra e prêmio em dinheiro

Para comemorar seus 66 anos de fundação, a Coop – Cooperativa de Consumo realizará no período de 22 de outubro a 26 de novembro, sua tradicional campanha de aniversário, que neste ano traz alguns diferenciais por conta da pandemia.

Até o dia 26 de novembro, cooperados e clientes poderão concorrer a mais de 2,5 mil prêmios, sendo um sorteio de R$ 66 mil pela loteria federal; 800 vouchers de R$ 25,00 em produtos da marca própria Coop; 1 mil vouchers de R$ 50,00 – sendo 500 exclusivos para gastos na drogaria e outros 500 para supermercado e drogaria; 500 vales-compra de R$ 100,00 e 400 no valor de R$ 200,00 – sendo 100,00 para o ganhador e 100,00 para um amigo.

Luana Adolfo, analista de Marketing

Seguindo seus princípios cooperativistas de contribuir com a sociedade onde atua e levando em consideração os impactos da pandemia na economia, a Coop optou neste ano pelo sorteio de mais prêmios e pela entrega na forma de dinheiro e em compras. “Assim, podemos de alguma forma, aliviar as dificuldades de mais pessoas”, explica Luana Adolfo, analista de Marketing.

Aniversário Coop

Para concorrer aos prêmios, basta adquirir R$ 50,00 em compras (exceto medicamentos, tabaco e bebidas alcoólicas acima de 13%), cadastrar seus dados pessoais e o cupom fiscal no hotsite da promoção aniversariodacoop.com.br para ganhar um número da sorte e acionar a roleta virtual.

Outro grande diferencial desta campanha de aniversário é seu papel social, pois também será contemplada uma instituição beneficente com o valor de R$ 15 mil na conta-poupança da mais votada pelos participantes. No hotsite da ação está detalhado o perfil de sete entidades. São elas: Campi Piero Pollone e Lar de Maria (Santo André), Fraterno Associação Assistencial e Centro Comunitário Nossa Senhora do Guadalupe (São Bernardo do Campo); Núcleo de Fisioterapia da Santa Casa (Diadema); Lar-Escola Monteiro Lobato (Sorocaba) e GRAAC – Grupo de Assistência à Criança com Câncer (São José dos Campos).

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.