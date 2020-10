Indicadores E-NPS e Glassdoor apontam que DMCard está entre as empresas com colaboradores mais satisfeitos do país

Índice de satisfação e lealdade dos funcionários realizado de forma anônima e por uma plataforma de engajamento e pesquisas chegou a 92%, quase o dobro da média das empresas avaliadas pelo mesmo sistema e a mensuração realizada pela Glassdoor também posicionou a empresa em 7º lugar no ranking das instituições financeiras mais éticas

O Grupo DMCard, instituição financeira que agrega empresas líderes em suas áreas de atuação, está entre as empregadoras com os maiores indicadores de satisfação e lealdade de seus colaboradores monitorados por plataformas externas e independentes. Atualmente registra índice de 92% de E-NPS (Employer Net Promoter Score), e nota 4,7 (em uma escala de zero a cinco) na plataforma Glassdoor.

E-NPS

O E-NPS é uma das mais importantes e utilizadas ferramentas que medem a satisfação dos funcionários com a empresa. A DMCard registra um índice que é quase o dobro da média alcançada por outras empresas monitoradas pela mesma plataforma, que é de 47%. Trata-se de uma plataforma que é referência nesse tipo de mensuração, sendo utilizadas pelas maiores instituições do mundo, como Amazon, Apple e Disney.

Glassdoor

Outro termômetro extremamente relevante que mede a satisfação dos colaboradores é a Glassdoor, empresa que também reúne informações de trabalho de diversas empregadoras pelo mundo. Com a nota 4,7, a DMCard ocupa as primeiras colocações do ranking nacional, estando melhor avaliada que as empregadoras mais desejadas pelos profissionais do mercado.

Sandra Castello, Diretora de Marketing e Pessoas do Grupo DMCard

“A DMCard tem o cuidado com as pessoas como um de seus valores mais fortes. Nós acreditamos e entendemos que, para se diferenciar e alcançar resultados surpreendentes, é preciso começar dentro de casa, ao desenvolvermos uma cultura corporativa que valorize o colaborador que vai muito além da remuneração e outros benefícios comuns no mercado”, destaca Sandra Castello, Diretora de Marketing e Pessoas do Grupo DMCard.

O trabalho realizado pelo grupo com seu público interno também teve reflexo extremamente positivo no Ranking Virtuous Company de Cultura Ética 2020. Entre as 111 instituições financeiras analisadas, a DMCard ficou na sétima posição. “Sermos avaliados como uma empresa que valoriza o cumprimento do que se propõe a fazer, a frente de grandes e tradicionais empresas, nos enche de orgulho”, complementa Sandra.

Programa de Estágios DMCard 2021

Até o dia 30 de outubro estarão abertas as inscrições para o Programa de Estágios DMCard 2021. São dez vagas para estudantes do ensino superior em Engenharias, Matemática, Estatística, Ciência da Computação ou Física que vão atuar em diversas áreas da empresa, todas em sua sede, na cidade de São José dos Campos (SP).

O principal objetivo do Programa é preparar jovens talentos para posições na área de Risco (Data Science) da DMCard, formando profissionais estratégicos para a liderança do negócio. Para inscrições ou outras informações sobre as vagas, está no ar o hotsite do programa: https://alliancarh.com.br/dmcard/.

Grupo DMCard

Somos uma instituição financeira que nasceu em 2002 como uma administradora de cartões de crédito Private Label (o chamado “cartão de loja”). Em 18 anos de vida já emitimos mais de 3,5 milhões de cartões em todo o país, e estamos expandindo nosso portfólio visando incluir novos produtos financeiros para atender o mercado de forma completa.

Este ano, acabamos de anunciar uma grande novidade, estreamos no segmento de cartões de crédito tradicionais com o lançamento do DMCard Mastercard, um dos primeiros produtos de um plano robusto de expansão a curto prazo que envolve o lançamento de diversos outros serviços financeiros.

Somos uma empresa jovem, dinâmica e que está em constante crescimento. Para isso, temos a tecnologia, a inovação e o pensamento digital como importantes valores, sempre buscando soluções que ofereçam a melhor experiência aos nossos clientes.

Pessoas sempre foram nossa prioridade. Em nossa última avaliação interna pelo E-NPS (Employee Net Promoter Score), indicador que mede o quanto os colaboradores classificam a empresa como um bom local para se trabalhar, alcançamos um excelente resultado com 92% de satisfação. Além disso, na plataforma Glassdoor, estamos avaliados com a nota de 4,7 (em uma escala de zero a cinco), o que nos posiciona em nota similar ou ainda mais alta do que as maiores e mais desejadas empregadoras do país.

Além do público interno, também temos avaliações com ótimos índices na satisfação de nossos clientes. A DMCard é a única empresa de cartões que possui o selo RA1000, tem índice de satisfação no atendimento pelo call center de 94% e NPS (Net Promoter Score) atual de 74%, índices que mostram nosso compromisso em também oferecer o melhor serviço para nossos parceiros e clientes.

www.dmcard.com.br