Profissionais de comunicação são indispensáveis para inovação de empresas

Especialistas da área auxiliam construção de imagem positiva de marcas

A área de comunicação está intimamente ligada à capacidade de inovação de empresas. Diariamente, instituições investem na contratação de profissionais capacitados, que podem ajudar a melhorar sua imagem no mercado. O trabalhador da área de comunicação, independentemente da profissão escolhida, deve ser criativo na busca de soluções e estar atento para reconhecer tendências de negócios, para auxiliar o aperfeiçoamento das companhias. A seguir, apresentamos uma lista de carreiras na área de comunicação que são primordiais para as empresas.

Jornalismo

O jornalismo é uma das principais profissões que associamos à área de comunicação. O profissional trabalha com notícias e tem o dever de apurar fatos e apresentar dados de forma clara para o público-alvo do veículo em que trabalha, seja em jornal, revista, rádio, televisão ou portal da internet. Ele realiza entrevistas, redige matérias, reportagens e artigos, com o objetivo de transmitir uma informação. Além disso, ele também é capacitado para trabalhar na revisão de textos jornalísticos, edição editorial, entre outras funções da área.

Publicidade e propaganda

O publicitário tem a atenção voltada para o elo de comunicação entre uma empresa e a sociedade. Para trabalhar na elaboração de peças publicitárias, ele precisa estudar o mercado de atuação da empresa e o público-alvo, pensando nas estratégias de venda dos produtos oferecidos. É um profissional criativo e inovador, que busca ilustrar os benefícios da marca para atrair mais clientes.

Relações públicas

O trabalhador da área de relações públicas é encarregado da elaboração das estratégias de comunicação das instituições, seja ela interna ou externa. É através desse profissional que empresas e órgãos determinam informações relevantes como valores, objetivos e missões e, posteriormente, os comunicam para os colaboradores ou a sociedade. Aos seus cuidados estão o desenvolvimento de relatórios e diagnósticos a serem publicados e também atuam na gestão de crises de imagem e na construção da mesma.

Tradução

O tradutor é um profissional que tem amplo conhecimento em idiomas e culturas estrangeiras. Ele é responsável pela tradução de materiais textuais como livros, documentos, artigos ou também materiais de mídia como áudios e vídeos. Para isso, ele deve estar familiarizado com as variações formais e informais das línguas com que trabalha, a fim de ser capaz de transmitir a mensagem o mais próximo possível do material original, sem haver a perda de informações importantes.

Marketing

O marketing está preocupado com a elaboração de estratégias de comunicação para vender uma mercadoria. O profissional estuda meios de estabelecer um diálogo entre a empresa e o consumidor e, assim como o publicitário, estuda o mercado e seu público-alvo. Com o objetivo de obter lucro, o especialista em marketing procura conhecer o produto, determinar o preço, a praça de comercialização e como promovê-lo.

Design gráfico

Profissionais graduados no curso de design gráfico são capacitados e habilitados para seguir carreira em diversos ramos, inclusive na comunicação. O designer gráfico é capaz de produzir a identidade visual de marcas e logotipos, trabalhar na diagramação e estética de revistas, jornais, livros e sites e também auxiliar na composição de propagandas, em materiais como cartazes, catálogos, entre outros.

Seja qual for a carreira escolhida, deve-se buscar uma instituição de ensino que tenha uma infraestrutura e um currículo de qualidade. Durante a graduação, o estudante terá acesso a conteúdos teóricos e práticos, e será guiado para respeitar a ética da profissão, além de conhecer disciplinas de áreas complementares para se preparar para a atuação no mercado de trabalho, que é bastante ampla.

Foto:Divulgação