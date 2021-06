Edital para captação de novas startups é publicado pela prefeitura

A Prefeitura de São José dos Campos publicou o edital para o credenciamento de empreendedores que tenham interesse em participar do programa de startups do município.

Prefeitura de São José dos Campos

O edital está disponível no site da Prefeitura e permanecerá aberto para que o processo de captação e participação das empresas ocorra de forma contínua.

Para participar do processo, é necessário que o modelo de negócios seja inovador, que envolva o desenvolvimento de soluções tecnológicas, pesquisas, estudos ou quaisquer atividades com potencial de trazer impactos positivos às políticas de inovação do município.

As inscrições e mais informações sobre o processo podem ser obtidas por meio deste link.

O hub de inovação está localizado na Casa do Café, no Parque da Cidade, e possui atualmente 21 startups residentes atualmente.

Os empreendedores podem usufruir de toda a infraestrutura do local, inserção no ambiente de inovação, contato com outros empreendedores, além da capacitação por meio de mentorias e cursos.

Programa

O programa também oferece aos empreendedores captação de investidores, cursos, seminários, ciclos de palestras e treinamentos, eventos, hackatons, e concurso de projetos, entre outras iniciativas.

O período de hospedagem é de 12 meses, renovável por igual período. A consolidação do programa faz parte do Plano de Gestão 2021-2024.

Startup São José

Segundo a gestão da Startup São José, o centro de inovação não visa competir com outros existentes na cidade, mas interagir e formar parcerias para incentivar o perfil empreendedor da cidade.

A proposta é atuar conjuntamente com instituições como o Parque Tecnológico de São José dos Campos, Parque Tecnológico da Univap, ITA, Fatec, Unifesp e Unesp, entre outras.

Para abrigar os empreendedores, a Prefeitura investiu cerca de R$ 400 mil na apenas na reforma da Casa do Café. O valor envolve a reforma do prédio, aquisição de novo mobiliário e sistema de informática. A área do imóvel tem cerca de 1.000 m².

Localizada no Parque da Cidade, Casa do Café abriga 21 startups atualmente – Foto: Claudio Vieira/PMSJC