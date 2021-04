Fiat amplia liderança no setor e Nova Strada é o veículo mais vendido do Brasil

– Marca fecha março na frente ao emplacar 38.043 unidades e 21,4% de participação de mercado, sua maior performance desde agosto de 2014

– Mais uma vez, Nova Strada termina o mês como o veículo mais vendido do Brasil (10.268 unidades), alcançando também o primeiro lugar no ranking de vendas

– Fiat lidera o mercado nacional no trimestre ao superar os 100 mil carros vendidos, um crescimento de 6,2 p.p. comparado ao mesmo período de 2020, a maior alta entre os concorrentes

Com uma estratégia comercial acertada e o ritmo acelerado de vendas, a Fiat terminou março na liderança de mercado ao emplacar 38.043 unidades. Isso corresponde a 21,4% de market share, sua maior performance desde agosto de 2014.

A Fiat tem outra marca a comemorar: 16,3% de market share no Varejo, número que também deu a liderança nacional neste canal, fato que não ocorria desde junho de 2015.

Nova Strada

O destaque ficou novamente com a Nova Strada, picape que vem quebrando seguidos recordes de vendas. Em março, o modelo emplacou 10.268 unidades, o que significou 5,8% de participação de mercado total na indústria. A Toro também teve uma performance mensal inédita. Com 6.708 vendas, a picape chegou a 3,8% de market share total na indústria, atingindo o recorde histórico desde o seu lançamento.

Com esses números, a Fiat mostra que entende como ninguém o consumidor quando o assunto é picape. A Nova Strada domina totalmente seu segmento com quase 77% de participação. A Toro também não fica atrás. Levando-se em conta as categorias C e D (de picapes maiores), o modelo da Fiat tem participação de 39,4% no mês. Isso significa que a marca está com 55,1% de participação na venda de picapes, ou seja, mais da metade dos modelos do segmento comercializados no Brasil são da Fiat.

Fiat

No trimestre, a Fiat superou 100 mil emplacamentos (102.423), alta de 6,2 p.p. comparada ao mesmo período de 2020. Isso se traduz no maior crescimento de mercado diante de seus concorrentes. O resultado comercial no trimestre mantém a Fiat na liderança do setor com 20,5% de market share. De quebra, colocou a Nova Strada como o veículo mais vendido do Brasil em 2021, com 28.870 unidades e 5,79% de market share, superando o Chevrolet Onix.

Herlander Zola, diretor do Brand Fiat e Operações Comerciais Brasil, comemora os números: “O extenso trabalho que fizemos de reposicionamento da marca no Brasil já dá resultado. O consumidor percebeu o maior valor que os nossos carros entregam. Ele agora está diante de uma nova Fiat, com um portfólio de produtos mais competitivo, que mudou sua forma de se comunicar em nossas campanhas e, principalmente, junto à rede de concessionárias”.

A Fiat manteve bons resultados com os demais modelos da gama, a exemplo do Mobi, que também terminou pelo terceiro mês consecutivo na liderança do segmento dos hatches de entrada, com 54,3% de share em março.