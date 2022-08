Razões para investir em mídia paga

Investir em mídia paga tem se tornado cada vez mais atrativo para empresas que buscam expandir seus negócios mais rapidamente. Ou seja, alcançar resultados em menos tempo.

Entre os principais motivos que influenciam os empreendedores a investir em tráfego pago, é porque essa é uma ferramenta que pode trazer diversos benefícios para sua empresa.

Ou seja, a mídia paga, além de aumentar a visibilidade e acelerar o reconhecimento de uma empresa no mercado, aumenta o valor de um produto, como valor de custo de elevador para cadeirante, por exemplo, visto que é um equipamento essencial.

Nesse sentido, a estratégia de mídia paga, quando bem feita, é um investimento que pode ter um enorme impacto na marca. Mas você sabe por que essa estratégia e quais as vantagens? Vem conferir tudo no artigo!

O que é mídia paga?

Mídia paga é toda comunicação da marca investindo em um efeito desejado, ou seja, é mídia paga que promove uma marca, um produto ou um serviço que pode levar você a gerar mais reconhecimento, engajamento, leads ou vendas.

Temos várias plataformas de mídia paga disponíveis hoje, principalmente mídias sociais, mecanismos de busca e outros. É importante lembrar que os formatos e o alcance do público variam dependendo da plataforma que está sendo usada.

Mas graças à mídia paga, é realmente possível anunciar e vender qualquer coisa ou serviços, desde dispositivo de proteção contra surtos atmosféricospara empresas de automação industrial, até serviços de software de computador.

Ou seja, o mercado digital se expandiu com a ascensão das mídias pagas. Portanto, como o próprio nome sugere, a mídia paga inclui a exposição da marca criada por meio de pagamento.

Além disso, o ponto principal é que este é um investimento que visa colocar a empresa em destaque, aumentar sua visibilidade e acelerar a aceitação do público.

Alguns anos atrás, esse meio era considerado muito caro porque envolvia principalmente meios de comunicação de massa, como televisão, rádio e jornais.

Porém, com o advento da internet, até mesmo as empresas de elaboração de projeto de terraplenagem podem investir nesses meios de publicidade.

De fato, as maiores empresas da web, com o Google Ads e Google Adwords, oferecem formatos de vendas mesmo com pouco financiamento disponível.

Razões para investir em mídias pagas

Esta estratégia se tornou uma referência para as empresas que pretendem promover ainda mais os seus negócios e impulsionar as vendas. Vamos conferir agora as principais razões para provar o porquê vale tanto a pena investir em publicidade paga. Confira:

Aumento da reputação da empresa

Investir em mídia paga significa aumentar as visualizações de conteúdo, sites e outras redes sociais de qualquer empresa, seja empresa de equipamentos médicos como CADRI, ou agências de turismo.

No entanto, para aumentar seu alcance, é importante segmentar seus anúncios. Assim, você pode alcançar potenciais compradores e gerar leads qualificados para o seu negócio.

Assim, com os investimentos certos e direcionados, você pode promover sua marca, torná-la mais conhecida do público, aumentar o tráfego para seu site e redes sociais, aumentar sua credibilidade e autoridade online e muito mais.

Todos esses são aspectos que impactam diretamente no crescimento das vendas do seu produto/serviço, até mesmo de empresas que fornecem porta paletes convencionalou produtos mais específicos.

Diferentes formatos de anúncio

A mídia paga oferece uma infinidade de formatos para quem quer divulgar sua marca ou produto no mundo online, podendo economizar muito dinheiro em campanhas digitais, pois seu custo é muito mais barato em comparação com a divulgação nas mídias tradicionais.

Portanto, não importa se você tem um negócio de distribuição de metais e aço, basta um usuário digitar “chapa perfurada onde comprar” que ele verá seu anúncio em qualquer mídia que você inserir e escolher.

O que queremos dizer é que, quando as empresas utilizam bem esse recurso, ele pode ser um grande aliado. Isso ocorre porque as marcas podem adaptar seu conteúdo a cada meio e canal que desejam usar.

Assim, vídeos, infográficos, imagens e postagens em formato de texto podem ser promovidos e divulgados.

Além disso, você pode investir na página inicial do seu site ou nos perfis das redes sociais. Ou, se preferir, você pode direcionar anúncios para links específicos de serviços, produtos e landing pages. Basta ajustar sua estratégia com base nos objetivos de cada campanha.

Investimento flexível

Quando falamos em mídia paga, muitas pessoas pensam que precisam pagar muito para obter resultados interessantes, mas não é a verdade. As ferramentas de mídia paga oferecem valores flexíveis – uma grande vantagem dessa forma de investimento.

Então é uma estratégia interessante para pequenos empreendedores. Além disso, fazer um investimento inicial para uma empresa com um orçamento modesto também é uma opção.

Publicidade gratuita

A mídia paga aumenta a possibilidade do famoso marketing boca a boca (ou publicidade gratuita), que acontece toda vez que um cliente menciona uma marca espontaneamente.

Nesse sentido, os usuários que veem os anúncios podem por exemplo:

Compartilhar conteúdo voluntariamente;

Comentar em postagens;

Mencionar seu negócio nas redes sociais;

Deixar uma avaliação positiva em sua loja online.

São ações de publicidade voluntárias nos mais diferentes tipos de mídia digital. E mesmo que seja a venda de um produto específico como uma correia transportadora curva, é possível cair na boca do público com as mídias pagas bem planejadas.

Alcance rápido de resultados

Para que sua marca ganhe credibilidade e autoridade online, é fundamental produzir material frequente e de alta qualidade.

Então, com o tempo – e seguindo as métricas de SEO recomendadas – seu site naturalmente começará a receber mais tráfego e tráfego. Porém, se o seu objetivo é capitalizar e acelerar esse movimento, investir em mídia paga é a melhor solução.

Isso ocorre porque a publicidade torna os resultados mais rápidos, mais previsíveis e mais mensuráveis. Afinal, ao planejar e preparar uma campanha paga, as marcas já têm uma estimativa dos resultados que serão produzidos.

Assim, com baixo investimento – mas boa segmentação – os leads podem ser gerados mais rapidamente.

Maior possibilidade de segmentação

A mídia paga permite segmentar seu público com base em seus interesses. Por exemplo, quando há um anúncio nas ruas, existe só uma vaga ideia de quem pode receber o anúncio, mas no mundo online é uma história totalmente diferente.

Primeiro, é possível escolher o público, e também investir em anúncios onde os consumidores estão inseridos, consumindo conteúdo e até mesmo em pesquisas de compra final.

Por exemplo, quando um usuário pesquisa o termo “banheiro móvel preço”, a sua construtora pode aparecer nas primeiras páginas através de seus anúncios, caso seja implementada uma estratégia bem pensada com os investimentos corretos.

Nesse sentido, só quem vai clicar nesse anúncio é o público interessado, ou seja, o público segmentado.

Análise de resultados facilitado

Uma outra vantagem significativa da mídia paga é a facilidade de mensurar os resultados.

Ou seja, é possível ter relatórios em tempo real sobre o comportamento dos usuários diante das campanhas de anúncios.

Com isso, fica fácil estruturar campanhas, melhorar o que é necessário, reavaliar o investimento e como estão sendo anunciados os produtos e serviços.

O que são canais de mídia pagos?

Agora que você sabe os principais benefícios de incluir publicidade paga em sua estratégia de comunicação, você pode estar se perguntando onde você pode anunciar na Internet?

Veja agora os principais canais de mia paga utilizados pelas empresas de diversos segmentos hoje em dia:

Instagram

As redes sociais permitem que você pague para aumentar o alcance do seu conteúdo. Com os anúncios do Instagram, você patrocina postagens e links que aparecerão nos perfis ou stories das pessoas. As principais vantagens são:

Baixo custo (a partir de 6 reais por dia);

Grandes chances de obtenção de lucros e resultados;

Acesso a relatórios analíticos;

Direcionamento de tráfego.

Sem dúvida, o Instagram é a principal rede social hoje em dia, até mais que o Facebook. Mas as duas andam de mãos dadas.

Facebook

Semelhante ao Instagram, o principal diferencial do Facebook Ads é o público-alvo que mais visita a rede, com preferência por idosos, por exemplo, etc.

Para usar a opção de anúncio do Facebook, sua empresa precisa ter uma página para publicar conteúdo. Imagens, links, vídeos e a própria página podem ser patrocinados. As principais vantagens:

A rede com mais usuários no Brasil;

Acesso a relatórios de análise;

Alcance orgânico é baixo;

Alto poder de segmentação.

Como mencionado acima, o Instagram, hoje é a rede social mais utilizada pelos usuários. No entanto, o Facebook é a base de toda rede e estratégia de anúncios. Afinal, é através dela que todos os anúncios surgem.

Portanto, o ideal é utilizar as duas redes sociais para implementar a estratégia de mídia paga.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Diggity Marketing por Pixabay