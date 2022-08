Como melhorar a produtividade de seus funcionários?

A produtividade é uma característica essencial para todo e qualquer tipo de trabalho e para a rotina de qualquer profissional que entende a necessidade de organizar bem o seu tempo, suas demandas e seus processos para obter um melhor desempenho.

Nos últimos anos, muito se discute sobre o conceito de produtividade, principalmente após a pandemia, onde todos nos vimos dentro de um cenário atípico e que mudou por completo nossas rotinas quanto pessoas e profissionais.

Com isso, muitos começaram a procrastinar suas atividades, ou seja, iam atrasando e acumulando elas até chegarem em um nível onde não era mais possível dar conta de tudo, e foi neste cenário que a produtividade começou a ser mais discutida.

Assim como é necessário ter uma boa preparação para adquirir uma locação de caminhão pipa, é preciso bastante organização para uma rotina produtiva como profissional dentro de uma empresa, independentemente de qual seja o tamanho ou segmento.

O trabalho é a atividade que costuma gastar mais tempo do dia de uma pessoa, mas compete diretamente com a rotina de quem estuda. O fato é que pessoas que trabalham, estudam ou fazem os dois ao mesmo tempo sabem bem a importância da produtividade.

Mas para ter uma rotina produtiva é necessário contar não apenas com a organização e preparo, mas também o incentivo da empresa em questão, afinal de contas quando um funcionário é produtivo, a empresa toda também é.

Precisamos entender que uma empresa é formada por pessoas e as pessoas precisam de cuidado e atenção por parte de seus gestores para prestar um trabalho cada vez melhor e também ser mais produtivos em seus devidos cargos.

Seja na área de vendas delona para bote inflávelde uma marca ou até mesmo no atendimento ao cliente, a produtividade é uma característica que sempre ajuda as empresas a chegarem mais longe.

Sendo assim, hoje você conhecerá mais sobre esse assunto, a importância da produtividade dentro das empresas e, além de tudo isso, dicas práticas para ajudar os seus funcionários a terem uma rotina muito produtiva.

Entenda o que é produtividade

Vivemos em uma geração onde muitos são denominados como workaholics, um termo em inglês que se refere a pessoas viciadas em trabalho, ou seja, são aquelas que passam o dia inteiro e horas e horas trabalhando ou estudando.

Realmente tendemos a achar que a produtividade está ligada a quantas horas ficamos trabalhando no dia e em quanto tempo estamos dedicando as nossas atividades, independentemente se são pessoais ou profissionais.

As pessoas que trabalham 8 horas por dia se sentem péssimas ao ver outras que trabalham 12 horas e estão felizes com isso. A comparação de rotina é um passo horrível para quem deseja ser mais produtivo.

Isso porque cada pessoa e empresa possui a sua rotina, os seus processos e o seu meio de trabalho. Não podemos comparar a rotina de uma empresa de cftv para condomínio com a de um hospital, por exemplo, pois são negócios completamente diferentes.

Quando entendemos isso, sabemos que produtividade está longe de ser algo relacionado às horas que você gasta trabalhando ou estudando por dia, mas à importância, prioridade e foco que você dá às questões mais importantes.

Produtividade nada mais é do que uma característica diretamente ligada ao processo de produção, seja de uma empresa ou de uma pessoa, e que nem sempre precisa ser em grande quantidade, o que o conceito prioriza é a qualidade.

Quando você se torna uma pessoa produtiva, entende que isso não está ligado às diversas horas que você gasta por dia para realizar as duas atividades, mas à prioridade delas e a realização de cada uma com extrema excelência e concentração.

Assim como encontramos um carpete alto trafego preço na internet em poucos segundos, também conseguimos encontrar conteúdos que servem para te ajudar, mostrando que produtividade está longe de ser o que vimos nas “vida perfeitas” que as redes sociais mostram.

Aqui vale a pena ressaltar que o descanso também é sinônimo de produtividade, curtir o fim de semana com amigos e familiares é tão importante quanto passar horas trabalhando ou estudando, isso te ajuda a ter mais qualidade de vida, disposição e saúde.

Por isso, podemos entender, enfim, a produtividade como um processo personalizado que respeita a rotina de cada pessoa e se adapta ao que cada um precisa fazer com o máximo de concentração e seleção de prioridades de atividades.

A importância da produtividade

Como mencionamos anteriormente, a produtividade se tornou uma característica essencial para a rotina da maioria das pessoas e não foi à toa: ela possui uma grande importância, principalmente dentro das empresas.

A produtividade permite que os funcionários de uma empresa tenham melhor controle sobre suas atividades, sejam elas de curto, médio ou longo prazo, que pode ser aplicada desde uma equipe demanutenção em telhados industriais até mesmo uma equipe de médicos.

A produtividade é extremamente importante para garantir uma rotina mais leve para as pessoas, onde elas não se sintam sobrecarregadas com mil e uma coisas para fazer e até mesmo algumas que podem esperar um pouco mais para serem realizadas.

Quando se tem uma rotina produtiva, os funcionários de uma empresa entendem que nem sempre conseguirão fazer tudo em um só dia, mas farão o que é mais urgente e importante para garantir o sucesso daquele dia de trabalho.

Por isso, a produtividade é extremamente importante para as empresas que querem garantir não apenas mais resultados, mas também uma rotina agradável para os seus funcionários, fazendo com que eles se sintam úteis durante seus expedientes.

O conceito de produtividade, quando aplicado dentro das empresas, traz diversos benefícios tanto para os negócios físicos quanto para a rotina dos funcionários, como:

Melhor clima organizacional;

Apoio entre os colaboradores;

Melhor relação entre gestores e funcionários;

Maior controle das atividades do dia;

Melhor entendimento dos processos;

Melhor desempenho da empresa.

A produtividade é uma característica importante tanto para uma empresa que oferece aluguel de andaimes para construção civilquanto para uma loja de utensílios domésticos, por exemplo.

E os benefícios que citamos acima estão à disposição de qualquer tipo de negócio que entende a importância do conceito de produtividade na rotina de seus funcionários.

3 dicas para melhorar a produtividade

E engana-se quem pensa que aplicar o conceito de produtividade dentro das empresas é difícil. Pelo contrário, quando você conta com dicas práticas como as que daremos a seguir, o processo se torna ainda mais simples. Confira:

1. Seja um exemplo

Se você é um gestor, líder ou funcionário tido como exemplo dentro da empresa e da sua equipe, precisa ser o primeiro a demonstrar a importância de uma rotina produtiva dentro do ambiente organizacional.

Isso porque, quando os outros funcionários verem que você está começando a mudar a sua rotina a fim alcançar determinados objetivos, essa ação irá inspirá-los a fazer o mesmo, o que gera uma verdadeira comoção de produtividade entre todos.

Seja uma empresa de monitoramento remoto de câmeras ou até mesmo em uma escola, ser o exemplo de produtividade é uma dica essencial e que servirá como um primeiro passo para incentivar outras pessoas que trabalham com você.

2. Estipule metas

As metas são extremamente importantes para ajudar na produtividade dos funcionários, pois elas servem como métricas para incentivá-los a chegar naquele objetivo o quanto antes, o que acaba levando-os à criação de uma rotina com mais produtividade.

Mas aqui é preciso ter cuidado na criação de metas que respeitem a rotina dos seus funcionários e que não façam eles se sentirem sobrecarregados, ansiosos ou com medo de não conseguir entregar a meta estipulada.

Tenha isso como um parâmetro para ajudá-los a serem mais produtivos e não a amedrontá-los, fazendo o possível para que essa meta sirva como estímulo para que suas rotinas sejam cada vez melhores.

3. Priorize as atividades

Por fim, mas não menos importante, mencionamos anteriormente que uma pessoa acaba tendo muitas atividades a serem feitas durante o dia, principalmente se ela trabalha na área de vendas ou atendimento de uma empresa de cabo de aço especial para guindaste.

Sendo assim, se a sua rotina de trabalho também exige de você a realização de muitas atividades e processos, é importante priorizá-las para que você não se sinta sobrecarregado e acabe tendo problemas com isso.

Você pode fazer uma lista de todas as atividades que precisa fazer e selecionar as mais urgentes e que precisam ser feitas naquele dia e as que você pode deixar para depois ou até mesmo para o dia seguinte.

Dicas como essa são essenciais e fazem toda a diferença na sua rotina quanto profissional, entregando não só mais resultados para você, mas também mais qualidade do serviço que você entrega à empresa e mais sensação de utilidade para você.

Dessa maneira você verá que a produtividade está longe de ser algo ruim, mas uma maneira de ajudar as pessoas a terem mais controle sobre suas rotinas e até mesmo mais satisfação consigo mesmos e o trabalho que oferece.

