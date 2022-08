Prótese protocolo: descubra as vantagens e desvantagens

Você já ouviu falar em prótese protocolo? Para quem nunca ouviu dizer, nada mais é do que um modelo de uma, que pode ser indicada por um dentista especializado.

Assim como as outras, o seu principal objetivo é devolver os dentes a uma pessoa que acabou tendo eles extraídos, ou passou por problemas que fizeram ele cair.

Dessa forma, esses tipos de próteses são na verdade, mais uma das opções do mercado, que por sua vez, querem apresentar diferentes jeitos de solucionar problemas.

Para que assim, o paciente possa personalizar os seus tratamentos, que cada vez mais vão preencher os seus requisitos.

Desse modo, confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre esses tipos de próteses, que é mais uma tecnologia para que os pacientes possam recuperar sua saúde bucal, bem como sua completa qualidade de vida.

O que é uma Prótese protocolo?

Quando o assunto é definição, é preciso saber que a prótese protocolo nada mais é do que uma espécie que possui como principal característica o fato dela ficar presa em implantes dentários.

Em suma, isso significa que esse tipo de próteses tem um formato que se assemelha à uma dentadura comum.

Entretanto, a principal diferença entre a dentadura e a prótese protocolo é que a segunda fica parafusada no implante para se manter presa na boca.

Logo, em comparação com a dentadura, esse tipo de prótese oferece 85% do poder de mastigação, contra 20% da dentadura.

Além disso, esse tipo de prótese também ganhou no quesito estética, deixando a boca com aspecto de dentes mais naturais.

Portanto, assim como implantes dentários que são colocados com pinos e coroas, a prótese protocolo também é fixada a partir de pinos de titânio, presos aos ossos da arcada dentária, que por sua vez são instalados através de um procedimento cirúrgico.

Quais são as vantagens que a Prótese protocolo pode te oferecer ?

Além de devolver a uma pessoa o seu poder de mastigação e alimentação de forma eficiente e ter um bom aspecto estético, a prótese protocolo oferece diversos outros benefícios, como:

Fácil adaptação;

Durabilidade elevada;

Mais liberdade;

Menos dores e cortes frequentes nas gengivas.

Vale ressaltar que todos esses benefícios surgem a partir de um tipo de tratamento sugerido por um profissional, que por sua vez é o único que pode avaliar as condições bucais de cada paciente e assim, sugerir os melhores procedimentos.

Desse jeito, se você enfrenta alguma doença bucal, o indicado é buscar um profissional, não só para saber qual o melhor tratamento, como também para se informar sobre preços e possibilidades.

Quais são as desvantagens do uso de Prótese protocolo?

Mesmo com diversos benefícios, uma coisa é fato: tudo na vida tem lados negativos e desvantagens, o que não seria diferente com as próteses protocolo.

Justamente por isso que antes de decidir qual o tratamento mais adequado, é necessário saber dos prós e contras, além da opinião de diferentes profissionais.

Portanto, confira a seguir algumas das principais desvantagens desse tipo de procedimento:

Pacientes que perderam dentes por algumas doenças não podem usar;

Higienização um pouco mais complicada;

Precisa de um volume ósseo para instalar os implantes;

Se não tiver volume ósseo, será feito um implante.

Dessa maneira, entenda mais sobre as principais diferenças entre uma prótese protocolo para outras, para que consiga realizar a melhor escolha.

O que diferencia a Prótese protocolo de outras próteses?

Por último, mas não menos importante, é necessário saber a principal diferença entre a prótese protocolo das demais.

Essa distinção é justamente o fato de que um material com diversos dentes é implantado através de pinos, que assim como dito anteriormente, é como se uma dentadura fosse fixada.

Essa é uma característica diferente das próteses convencionais, que muitas vezes são colocadas para substituir apenas um dente ou poucos da boca.

Portanto, as próteses protocolo acabam sendo mais indicadas para pacientes que não têm uma grande quantidade de dentes na boca.

Entretanto, para ter certeza sobre qual a melhor opção, consulte um dentista especializado e saiba mais.

