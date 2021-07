Ter um canal no YouTube não é tarefa difícil. Mas manter um público ativo, engajado, interessado e numeroso é, aí sim, um verdadeiro desafio para iniciantes e veteranos

Sabia que mais de dois bilhões de usuários conectados ao YouTube acessam a plataforma todos os meses e que, diariamente, essas pessoas assistem a mais de um bilhão de horas de vídeo e geram bilhões de visualizações?

Esses dados são do próprio YouTube e não deixam dúvidas quanto à importância que a rede tem para qualquer perfil, pessoal ou de empresa. No meio desse mar de gente, começar pode parecer difícil, mas algumas ferramentas como os pacotes da Subsly serviço dão uma mãozinha para começar a navegar por esse oceano de possibilidades.

A rede social de compartilhamento de vídeos está em mais de 100 países e em 80 idiomas, numa abrangência realmente gigantesca. Por isso, antes de se aventurar e abrir um canal, pare, pense, planeje e só então, parta para a ação!

A pergunta fundamental antes de tudo é: o que as pessoas procuram numa plataforma como o YouTube? As respostas irão ajudá-lo a criar seu perfil pessoal ou de negócio online.

E outra pergunta importante é você quem precisa responder: o que você pretende com um canal de YouTube? A resposta também guiará sua forma de se relacionar com seu público. Quanto mais claro seu objetivo, mais facilmente você produz e direciona seu conteúdo.

Se você quer atingir um determinado e específico público, vai precisar de uma estratégia. A mesma coisa que você deve aplicar ao selecionar os tópicos ou o nicho de seus vídeos. Por isso precisa descobrir o que as pessoas mais procuram.

Com nossas dicas sobre maneiras comprovadas de obter mais visualizações no YouTube você vai conseguir alcançar seus objetivos de forma rápida e segura. Vamos lá?

Como sempre, planeje e organize

Sempre que damos dicas de como obter engajamento, reunir mais seguidores, e conseguir likes e visualizações, aconselhamos que você faça um planejamento de como será seu canal e o que ele vai oferecer a seu público.

Isso é fundamental se você deseja crescer de forma sólida e ordenada. Os passos básicos para qualquer tipo de canal são os seguintes (logo entraremos pelo caminho que é o comum para todos);

1. Conheça seu público – ao planejar seu canal, você precisa listar quem serão seus seguidores em potencial. Informações como gênero, idade, preferências de compra, tudo isso deve fazer parte desse estudo que direcionará suas ações.

2. Conheça seu produto. Se for um canal de um perfil pessoal, conheça, liste o que você pretende passar para seu público, o que você vai dizer, produzir, apresentar. Todas as informações que tiver, ideias, sugestões de amigos, material da concorrência que poderá lhe servir de ideia a seguir ou justamente ao contrário: o que não fazer de jeito nenhum.

3. Liste o que você pode, tem condições de produzir e com qual periodicidade. Assim você saberá quando e como serão as “entregas” de seus vídeos em seu canal.

4. Seu canal tem que ser original, criativo, interessante e útil. Tudo isso ao mesmo tempo. É importante entender que cada conteúdo que você posta vai gerar diferentes resultados para o seu negócio e por isso não deixe esse detalhe passar, preste atenção.

A cara do seu canal

Invista um esforço especial num vídeo de apresentação para a página principal do seu canal. Nele fale sobre seus conteúdos e tudo o mais que as pessoas vão encontrar ali.

Construa uma playlist com seu conteúdo estruturado por assuntos. Isso passa uma imagem de solidez e organização.

Defina seu tipo de vídeo

Numa rede com mais de dois bilhões de usuários, a quantidade de opções é gigantesca. Por isso, saber exatamente o que vai postar ajuda a afunilar as possibilidades e a encontrar seu público.

Assim, se decidiu criar um canal sobre jardinagem, continue com esse tema, pois quem se inscreveu para saber como cultivar flores não vai entender nada se na semana seguinte encontrar dicas de tira-manchas.

Canal pronto, comece a bombar!

Uma vez criado o canal, você vai precisar seguir algumas dicas que te daremos a seguir para movimentá-lo e atrair mais e mais seguidores. De preferência, siga todas elas. Se não puder cumpri-las todas de uma vez, vá implementando-as aos poucos. Os resultados podem demorar um pouco mais, mas virão.

Tenha uma miniatura personalizada

Assim que o usuário bate o olho na sua miniatura ele vai decidir se entra, abre o vídeo, ou se passa adiante. Por isso invista nesta que é a sua imagem oficial na plataforma e que ainda mostra aos internautas sobre o que é seu canal!

Use uma imagem que represente claramente o assunto do seu canal. Em miniatura, uma foto mais exclusiva. Utilizar imagens com foco em rosto de pessoas, animais ou bebês vai te ajudar a aumentar as suas visualizações no YouTube.

Imagens dos vídeos precisam ser atraentes!

O conteúdo do material que será exibido precisa ser mostrado de cara na miniatura do vídeo. Use cores chamativas como amarelo, laranja, verde e azul turquesa. Se você der uma olhada nos principais canais do YouTube, a maioria deles tem cores quentes em suas miniaturas.

Planeje títulos que contenham as palavras-chave do seu produto

Junto a uma miniatura atraente, um título otimizado por palavras-chave é outra estratégia que não pode faltar para chamar a atenção do público para o seu canal.

Gaste um tempinho, pesquise palavras-chave que se chamem para seu vídeo e pense bem em como ele deve ser e o que conter para dar conta do recado!

Interagir com seu público sempre

Em qualquer rede social interagir é uma forma interessante e inteligente de cativar seguidores. Eles querem, como todos nós, se sentir especiais e dignos de atenção.

Por isso, responda, converse e crie atividades interativas sempre que puder. Se ainda está começando e precisa de um boost de seguidores, os pacotes da Susbly resolvem rapidinho essa questão.

Vídeos bem-produzidos ou apenas bem-feitos

Uma boa iluminação e um ambiente sem grandes interferências visuais e de som são a chave para um vídeo honesto.

Claro que se você puder investir em grandes produções de cenário e acústica e, assim, os resultados podem ser ótimos, mas nem sempre será isso que definirá o sucesso do material.

Bom senso, trabalho e respeito pelos seguidores sempre dão resultados superpositivos.

Aposte em um bom som

Muitos celulares não gravam sons da forma mais adequada. Por isso, se este é o caso do seu equipamento, invista num bom microfone externo. Ele pode ser direcional ou de lapela, mais indicado para ambientes onde o ruído é maior.

Aprenda a editar

Seu vídeo pode ficar muito mais interessante se você souber como editá-lo. Com algumas boas e simples ferramentas, você vai poder inserir legendas, cortar cenas desnecessárias, aplicar efeitos visuais e sonoros, transformando-o em um material atraente e interessante com pouco esforço!

Algumas ferramentas, como o Movavi Clips, o KineMaster e VLOGIT editam online e gratuitamente seu material de forma descomplicada. Experimente!

Use suas redes sociais para compartilhar seus vídeos

Seu canal faz parte de uma estratégia que vai atingir seu público de várias formas e por vários caminhos. Então, mãos à obra e compartilhe seu material no seu próprio site, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.

Mas observe que o texto de descrição dos vídeos precisa estar adaptado a cada uma destas mídias.

Faça da concorrência uma parceira

Todos no YouTube querem exatamente o mesmo que você: visibilidade. Então, se você já detectou perfis semelhantes ou que de alguma forma tenham interesses comuns aos seus, pense em como poderia ser criada uma parceria.

Assim ganham todos: você, eles e o público, que seria muito maior para os dois.

Essas são maneiras comprovadas de conseguir mais visualizações no YouTube

Mas além de seguir todas elas, você vai precisar se dedicar de corpo e alma ao seu canal. E você mesmo vai, com o tempo, encontrar e criar maneiras próprias de conquistar seu público, porque as redes sociais refletem algo que você já sabe como usuário que é.

Então, aprenda com nossas dicas e, sempre que puder, adapte-as à sua forma de gerenciar seu canal. Os resultados virão, pode confiar!