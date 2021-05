COOP lança Campanha do Dia das Mães com expectativa de crescimento nas vendas

Novamente, o Dia das Mães será comemorado em meio à pandemia e, com as mudanças de comportamento de compra registradas nos últimos 14 meses, a Coop aposta em maior movimento em suas lojas de supermercados na semana que antecede a data.

Por isso, acaba de lançar uma campanha totalmente voltada ao amplo e variado mix de produtos para o tradicional almoço em família, como também de itens presenteáveis. O tema da ação deste ano é: Retribua com um momento especial.

Dia das Mães

No período de 30 de abril a 9 de maio, todas as unidades da Cooperativa estarão com ofertas especiais nos setores de bebidas, massas, açougue e itens para feijoada, queijos, azeite, sobremesa (sorvetes e itens Delícias da Coop), além de bazar, eletroportáteis e telefonia. Para facilitar a escolha do almoço especial do Dia das Mães, haverá tabloide especial.

Outro grande diferencial da campanha promocional são as condições especiais para pagamento. No setor de eletro, será possível parcelar as aquisições no cartão Coop Fácil em até 12 vezes sem juros e de 13 a 24 vezes com juros reduzidos e parcelas fixas. As compras podem ser realizadas nas lojas físicas.

E para aqueles que querem presentear a sua mãe e não sabem o que comprar, a Coop – por meio da área Coop Facilita – ainda disponibiliza a facilidade e conveniência da linha de gift card (cartões-presente) para diversas ocasiões. Para o Dia das Mães, os cartões estão disponíveis em todas as unidades da Coop e podem ser recarregados com o valor que desejar, entre R$ 10,00 e R$ 500,00.

COOP

A Coop fechou o exercício de 2020 com faturamento total de R$ 2.618 bilhões, 9% superior ao ano anterior, possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 103 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 69 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br