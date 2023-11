Desfile da The Paradise no SPFW é marcado pela presença de Preta Gil e Luiza Brunet

Marca carioca apresenta 16º coleção com casting estrelado e uso de Inteligência Artificial na criação de estampas

Tambores imaginários rufam anunciando a temporada das tão aguardadas férias, a chegada do verão, aquele calor no coração e a magia colorida no ar. Esse é o mood da nossa 16ª coleção, um mergulho em nossas próprias fantasias _ assim como a visão do paraíso, cada um tem o seu ideal para os tempos de descanso.

SPFW

Começamos pelo começo, que para nós são sempre as estampas: desta vez, elas têm um tempero especial, a inteligência artificial. Como Édipo de frente para a Esfinge de Tebas, nos vemos diante de um grande “Decifra-me ou te devoro”. Domamos essa tecnologia e a colocamos a serviço de nossos sonhos e criatividade. As imagens usadas nesta coleção vieram todas artificialmente, mas apenas como ponto de partida. Depois de criadas, foram manipuladas em computadores comandados por nós.

No céu, no mar ou na terra, os prints nos levam a um destino paradisíaco e tão real quanto imaginário. Peixes multicoloridos, felinos enigmáticos, mamíferos cativantes, aves exuberantes e uma flora opulenta criam paisagens fantásticas _ e tudo isso é estampa! Os tecidos são companheiros importantes nessa viagem. Bases de algodão, linho, seda e viscose dão o tom do verão, mas a leveza e o frescor do Tencel®️ são a grande novidade dessa estação.

The Paradise

O uso de IA no universo criativo já é uma revolução em curso. Mas a inclusão, a diversidade e a sustentabilidade são as revoluções que queremos ver e causar. A The Paradise, enquanto plataforma de conteúdo e comportamento, acredita na eficácia e eficiência das micro revoluções. Em parceria com a Roche, jogamos luz neste desfile para a conscientização sobre a AME (Atrofia Muscular Espinhal), com a possibilidade de pacientes da doença reimaginarem o seu futuro, ressignificarem a vivência e realizarem uma ocupação de espaços até então nunca explorados. Laíssa Guerreira, ativista PCD e atleta da seleção brasileira de bocha paralímpica, é parte do nosso casting ao lado de outras mulheres que falam de superação.

