Funasa apresenta projeto de saneamento rural para prefeitos da Serra da Mantiqueira e Paraíba do Sul /SP

Nesta terça-feira (8/3), a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da Superintendência Estadual da Funasa em São Paulo (Suest/SP), realizará o quarto encontro do “Projeto Estratégico territorializado de atuação governamental no estado de São Paulo”. O evento, que será realizado na cidade de São José dos Campos, tem como objetivo debater, junto aos prefeitos da Serra da Mantiqueira e Paraíba do Sul, o saneamento rural e os desdobramentos de ações futuras nas regiões atendidas pela instituição.

Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

No encontro, estarão presentes o superintendente estadual da Funasa, Ronaldo Camargo, o professor Caio Fontana, da Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV), o prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth, dentre outras autoridades.

“Projeto Estratégico territorializado de atuação governamental no estado de São Paulo”

Local: CEFE – Cetro de Formação do Educador

Endereço: Avenida Olivo Gomes, 250.

Município: São José dos Campos

Data: 08/03/2022

Horário: 10h

CEFE – Foto: Beto Faria/PMSJC