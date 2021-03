Faturas de energia da EDP poderão ser pagas por PIX

Segurança e praticidade estão entre as facilidades da ferramenta

O PIX,nova forma desenvolvida pelo Banco Central para realizar pagamentos de forma digital, 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, está se consolidando rapidamente no Brasil e a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, buscando ampliar a satisfação dos clientes, incorpora este formato de pagamento para as faturas de energia dos consumidores da sua área de concessão.

PIX

Segurança e praticidade estão entre as facilidades oferecidas pelo PIX, que pode ser realizado fora do expediente bancário, permitindo que o consumidor pague suas contas no momento mais conveniente, sem sair de casa. Os pagamentos são realizados de forma simples e segura, já que as informações são protegidas pelo sigilo bancário e todas as transações são criptografadas. Além disso, uma inovação é que este meio de pagamento está disponível mesmo para quem não tem conta em banco (conta corrente ou poupança), podendo ser utilizado por quem possui carteira digital ou conta de pagamento pré-paga.

Vanessa Lugon, gestora da EDP

Neste contexto de pandemia, a digitalização do pagamento de contas se torna ainda mais importante, como uma forma de prevenção do contágio pela Covid-19, já que o cliente tem a opção de pagar de forma prática sua conta de energia, no conforto de sua casa, sem se expor em filas de bancos ou lotéricas. “A EDP está atenta às novas tecnologias e busca aplicá-las de forma facilitada e segura. O Pix, com certeza, é uma destas soluções que proporcionarão melhoria na experiência do cliente, além de evitar seu deslocamento neste período de pandemia”, afirma Vanessa Lugon, gestora da EDP.

Como usar o PIX para o pagamento da conta de luz da EDP

O cliente poderá efetuar o pagamento via PIX acessando o portal EDP Online, www.edponline.com.br ou o aplicativo EDP Online, que pode ser baixado em todas as plataformas de smartphone ou tablets. Já na página inicial aparece o botão “Pagar conta com Pix”, onde o cliente é direcionado a incluir o número da sua instalação e pode verificar as faturas a vencer e em atraso. Em seguida, finaliza o pagamento acessando seu aplicativo bancário (internet banking) ou carteira digital e faz a leitura do QR Code da EDP.

Outra vantagem é que também está disponível o pagamento via PIX de acordos de débitos em aberto, podendo ser selecionada uma ou mais parcelas para gerar um QR Code único. Para visualizar esta opção, o cliente deve entrar na área logada do portal ou aplicativo EDP Online, no menu Minhas Contas. Este formato permite ao consumidor regularizar sua situação a qualquer momento, com muita praticidade e segurança.

Os clientes industriais (média e alta tensão) também terão acesso ao pagamento Via Pix, na área logada do EDP Online.

EDP

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica, além de atuar em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia. Em Distribuição, atende cerca de 3,5 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Foi eleita em 2020 a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em Governança e Sustentabilidade, estando há 15 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

