Cesca Civita e Amir Slama se uniram para criar uma collab a quatro mãos com peças para arrasar no verão 2024. A coleção foi apresentada em um desfile na tarde desta quinta-feira na loja do estilista, em São Paulo. Giullia Marchetti, Marcos Pitombo, Carol Maluf, Pietra Pellizzaro, Pedro Luchetti, entre outros, conferiram em primeira mão a novidade.

Foto: Lucas Ramos

Cesca Civita e Amir Slama