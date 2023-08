Qual o tipo ideal de óculos de grau para rosto redondo?

Os óculos de grau são um acessório indispensável para quem precisa corrigir a visão. No entanto, eles também podem ser uma ótima maneira de adicionar um toque de estilo ao seu look.

Se você tem um rosto redondo, é importante escolher óculos de grau que disfarcem os traços arredondados e alongam o rosto. Aqui estão algumas dicas para escolher os óculos de grau perfeitos para um rosto redondo:

Evite armações redondas ou ovais. Essas armações vão fazer seu rosto parecer ainda mais redondo;

Escolha armações retangulares, quadradas ou de formato hexagonal. Essas armações vão ajudar a alongar o rosto;

Evite armações muito pequenas ou muito grandes. As armações devem ser proporcionais ao tamanho do seu rosto;

Foque na parte superior do rosto. Escolha armações com detalhes na parte superior, como uma ponte alta ou um arco pronunciado;

Experimente diferentes modelos e cores antes de decidir. É importante encontrar um modelo que você goste e que combine com seu estilo pessoal.

Aqui estão alguns exemplos de óculos de grau que ficam bem em rostos redondos:

Armações retangulares: Este é o tipo de armação mais recomendado para rostos redondos. As armações retangulares ajudam a alongar o rosto e a disfarçar os traços arredondados;

Armações quadradas: As armações quadradas também são uma boa opção para rostos redondos. Elas são um pouco mais ousadas do que as armações retangulares, mas podem ser uma ótima maneira de adicionar um toque de personalidade ao seu look;

Armações de formato hexagonal: As armações de formato hexagonal são uma ótima opção para quem quer um look mais moderno. Elas são um pouco mais discretas do que as armações retangulares ou quadradas, mas ainda ajudam a alongar o rosto.

Ao escolher óculos de grau, é importante levar em consideração o formato do seu rosto, a cor dos seus olhos e o seu estilo pessoal. Com tantas opções disponíveis, você com certeza vai encontrar o par perfeito para você.

Dicas adicionais para escolher óculos de grau para rosto redondo

Além das dicas acima, aqui estão algumas dicas adicionais para escolher óculos de grau para rosto redondo:

Se você tem bochechas salientes, evite armações muito baixas. Armações muito baixas vão chamar a atenção para as bochechas e fazer o rosto parecer ainda mais redondo;

Se você tem olhos grandes, escolha armações que não sejam muito estreitas. Armações muito estreitas vão fazer os olhos parecerem menores;

Se você tem olhos pequenos, escolha armações que sejam um pouco maiores. Armações maiores vão fazer os olhos parecerem maiores;

Se você tem um estilo clássico, escolha armações simples e elegantes. Se você tem um estilo moderno, você pode escolher armações mais ousadas e coloridas.

Experimente diferentes modelos e cores antes de decidir. É importante encontrar um modelo que você goste e que combine com seu estilo pessoal.

Conclusão

Os óculos de grau podem ser um ótimo acessório para quem tem um rosto redondo. Escolhendo o tipo de armação certo, você pode disfarçar os traços arredondados e alongar o rosto. Com tantas opções disponíveis, você com certeza vai encontrar o par perfeito para você.

Imagem de N-region por Pixabay