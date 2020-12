9 ideias criativas de decoração de quartos

Veja algumas sugestões interessantes para decorar o seu dormitório.

A maioria das pessoas recorre ao quarto somente para dormir. No entanto, a importância deste espaço da casa não deve ser diminuída, tanto em termos de decoração, quanto de conforto.

Dessa forma, se o seu quarto for pequeno, os poucos metros quadrados não podem ser sinônimos de falta de conforto e estilo. Um quadro com mural de fotos, por exemplo, já muda o visual do ambiente.

A decoração ideal de um quarto deve ser moderna, aproveitando bem os espaços para deixar o cômodo confortável, funcional e com uma boa circulação. Entretanto, para pôr essa ideia em prática, é essencial seguir algumas dicas que podem fazer toda a diferença.

Além disso, uma boa dose de criatividade faz com que o quarto permaneça organizado e tenha uma aparência que reflete a sua personalidade. Veja, a seguir, algumas sugestões de decoração para que o seu dormitório fique com a sua cara.

1- Escolha cores claras

Se você tem o objetivo de fazer com que o espaço do cômodo pareça maior, as cores claras podem cooperar bastante para isso. Contudo, não quer dizer que você não possa escolher tonalidades mais ousadas em elementos de destaque.

Nesse sentido, a ideia é deixar os tons mais escuros para os objetos como tapetes, almofadas, quadros, esculturas (se for o caso) e móveis. Outra alternativa é definir uma parede para receber a cor chamativa.

2- Use objetos coloridos

Como citado acima, as cores claras podem ser usadas em objetos de destaque. Dessa forma, se você já definiu os tons mais neutros para as paredes, apostar nas cores dos itens de decoração pode ser interessante. Com isso, o ambiente fica mais alegre, e você pode imprimir a sua personalidade, tornando o cômodo muito mais aconchegante.

3- Coloque cortinas

Os têxteis são um dos melhores acessórios para transformar a decoração de qualquer ambiente, inclusive, o quarto, de forma fácil e com baixo custo. Neste caso, as cortinas podem abandonar as janelas e ir para o meio do cômodo, criando uma divisão bem original de espaços. Porém, se você preferir usá-las da forma tradicional, ainda assim, elas deixarão o ambiente muito mais bonito.

4- Opte por uma cama comprida

Se o espaço do seu quarto permitir, você pode inovar ao optar por uma cama extracomprida em vez do tamanho tradicional. Essa opção não deixa de ser uma maneira criativa de decoração, pois se trata de um elemento inesperado, que traz um formato diferenciado para o cômodo.

5- Aposte na cama no chão

Quem pensa que é preciso uma cama imponente para que a decoração de um quarto seja considerada bem-sucedida pode até ter razão em partes. Entretanto, um colchão adequadamente aconchegado no chão pode criar um décor bem agradável e criativo, que não tem nada de minimalista.

6- Experimente a cama suspensa

Se é possível decorar um quarto com camas no chão, utilizar os móveis no ar também é uma boa ideia. Esse tipo de recurso deixa o ambiente muito sofisticado e criativo.

7- Invista em plantas

As plantas, sejam verdadeiras ou artificiais, vão criar um ambiente exterior no seu quarto. Apesar de ousada, essa ideia não deixa de ser criativa e válida para experimentar.

8- Utilize abajures

Segundo os especialistas, se o quarto tiver dimensões reduzidas, o ideal é usar a iluminação para deixar o ambiente mais leve e claro. Para isso, investir em luminárias e abajures na parede ou no teto é uma boa maneira de aproveitar o espaço.

9- Aproveite todos os cantos e espaços

Você pode analisar quais espaços do quarto não estão sendo aproveitados e usá-los para armazenar objetos. Algumas sugestões são os cantos das paredes e debaixo da cama.

Outra alternativa que pode ser bem interessante para incrementar o seu quarto é optar por móveis multiusos. Um puff que sirva como baú, por exemplo, é uma boa opção.