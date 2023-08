Técnicas de desentupimento DIY: Soluções práticas para desentupir canos em casa

Você já passou pela situação de ter uma pia entupida e não saber o que fazer? Seja na cozinha ou no banheiro, esse problema pode causar muita dor de cabeça e transtorno. Mas não se preocupe, existem algumas técnicas de desentupimento DIY (do it yourself, ou faça você mesmo) que podem te ajudar a resolver o problema sem precisar chamar uma desentupidora de pia.

Neste artigo, vamos te mostrar algumas soluções práticas para desentupir canos em casa, usando materiais simples e acessíveis. Mas antes, vamos entender por que os canos entopem e como prevenir esse problema.

Por que os canos entopem?

Os canos podem entupir por diversos motivos, mas os principais são:

Acúmulo de gordura, restos de comida, cabelo, sabonete e outros resíduos que vão se depositando nas paredes dos canos e reduzindo o espaço para a passagem da água.

Objetos que caem acidentalmente na pia, como tampas, brincos, moedas, etc., e que podem ficar presos nos canos ou na curva do sifão.

Falta de manutenção periódica dos canos, que pode levar ao acúmulo de sujeira e à formação de crostas duras que impedem o fluxo da água.

Como prevenir o entupimento dos canos?

A melhor forma de evitar o entupimento dos canos é adotar alguns cuidados simples no dia a dia, como:

Não jogar óleo usado, gordura ou restos de comida na pia. Esses materiais podem se solidificar nos canos e causar obstruções. O ideal é descartá-los em recipientes adequados e levá-los para a coleta seletiva ou para um ponto de reciclagem.

Usar uma peneira ou um filtro na saída da pia para reter os resíduos sólidos que possam cair na água. Assim, você evita que eles cheguem aos canos e causem entupimentos.

Limpar regularmente o ralo da pia, removendo os cabelos, fios e outras sujeiras que possam se acumular ali. Você pode usar uma pinça ou um arame para retirar os resíduos com facilidade.

Fazer uma limpeza preventiva dos canos a cada três meses, usando produtos naturais como vinagre, bicarbonato de sódio ou sal. Esses produtos ajudam a dissolver a gordura e a sujeira que podem estar grudadas nos canos.

Como desentupir os canos em casa?

Se mesmo com esses cuidados você se deparar com uma pia entupida, não se desespere. Existem algumas técnicas de desentupimento DIY que podem te ajudar a solucionar o problema sem precisar chamar uma desentupidora de pia. Veja algumas delas:

Desentupidor de borracha

O desentupidor de borracha é um utensílio simples e eficaz para desentupir canos. Ele funciona criando um vácuo que suga a sujeira que está obstruindo a passagem da água. Para usá-lo, basta seguir estes passos:

Encha a pia com água até cobrir o ralo.

Coloque o desentupidor sobre o ralo e pressione-o firmemente para criar uma vedação.

Faça movimentos rápidos de vai e vem com o desentupidor, mantendo a pressão sobre o ralo.

Repita o processo até ouvir um barulho de sucção e ver a água escoando normalmente.

Vinagre e bicarbonato de sódio

O vinagre e o bicarbonato de sódio são produtos naturais que reagem entre si e produzem uma espuma efervescente que ajuda a desgrudar a gordura e a sujeira dos canos. Para usá-los, basta seguir estes passos:

Despeje meia xícara de bicarbonato de sódio no ralo da pia.

Em seguida, despeje meia xícara de vinagre branco no mesmo ralo.

Tampe o ralo com um pano ou uma rolha e deixe a mistura agir por 15 minutos.

Depois, abra a torneira e deixe a água correr para enxaguar os canos.

Água quente e detergente

A água quente e o detergente são outra combinação simples e eficiente para desentupir canos. Eles ajudam a amolecer e a dissolver a gordura e a sujeira que podem estar causando o entupimento. Para usá-los, basta seguir estes passos:

Ferva cerca de dois litros de água em uma panela.

Adicione duas colheres de sopa de detergente líquido na água fervente e misture bem.

Despeje a solução lentamente no ralo da pia, tomando cuidado para não se queimar.

Aguarde alguns minutos e verifique se a água está escoando normalmente.

Arame ou cabide

O arame ou o cabide são ferramentas úteis para desentupir canos que estejam obstruídos por objetos sólidos, como tampas, moedas ou brincos. Eles funcionam como uma espécie de anzol que pode puxar ou empurrar os objetos para fora dos canos. Para usá-los, basta seguir estes passos:

Pegue um pedaço de arame ou um cabide de metal e desenrole-o até formar um fio reto.

Dobre uma das pontas do fio em forma de gancho.

Insira o fio com cuidado no ralo da pia, girando-o para alcançar os objetos que estão presos nos canos.

Tente puxar ou empurrar os objetos com o gancho até liberar a passagem da água.

Quando chamar uma desentupidora de pia?

As técnicas de desentupimento DIY que mostramos neste artigo podem ser muito úteis para resolver casos simples de entupimento dos canos. No entanto, se você perceber que o problema é mais grave ou persistente, o melhor é chamar uma desentupidora de pia profissional.

Uma desentupidora de pia conta com equipamentos adequados e técnicos qualificados para fazer um diagnóstico preciso e uma limpeza completa dos canos, sem danificar a estrutura da sua casa. Além disso, uma desentupidora de pia oferece garantia e segurança para o seu serviço.

Portanto, se você não conseguir desentupir a sua pia com as técnicas DIY, não hesite em procurar uma desentupidora de pia de confiança na sua região. Assim, você evita maiores transtornos e prejuízos para o seu imóvel.

Esperamos que este artigo tenha sido útil para você. Se você gostou das nossas dicas, compartilhe com os seus amigos nas redes sociais. E se você tem alguma dúvida ou sugestão sobre o assunto, deixe um comentário abaixo. Até a próxima!

Imagem de Freepik