Embraer vai dobrar benefícios em terceiro PDV

A Embraer apresentou hoje aos sindicatos a proposta de dobrar os benefícios para a abertura de um terceiro Programa de Demissão Voluntária (PDV), que será ampliado para os colaboradores com 50 anos ou mais. Também serão elegíveis os aposentados por tempo de serviço e os profissionais que permanecem em licença remunerada.

Assim, o pacote de benefício aumenta a indenização financeira para 20% do salário-base nominal por ano de empresa, enquanto o plano de saúde para o colaborador e dependentes passa a ter vigência até junho de 2021. O auxílio-alimentação de R$ 450 mensais também foi ampliado para o mesmo período. A Embraer concederá ainda apoio para recolocação no mercado, além das verbas rescisórias comuns a desligamentos sem justa causa.

Os benefícios adicionais serão válidos também para os colaboradores que aderiram voluntariamente aos dois programas anteriores. E o período de adesão vai até o dia 1º de setembro.



Desde o início da pandemia, a Embraer tem realizado uma série de medidas para proteger a saúde das pessoas e manter a continuidade dos negócios diante da nova realidade do mercado de transporte aéreo global.

Programa de Demissão Voluntária (PDV)

Para preservar os empregos já foram estabelecidas medidas como implantação do trabalho remoto integral (home-office), concessão de férias coletivas, suspensão temporária dos contratos de trabalho (lay-off), redução da jornada de trabalho, licença remunerada e PDVs.

