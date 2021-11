Qual é o objetivo do Treinamento NR 6?

A NR 6, que prevê o Treinamento de NR6 obrigatório para os colaboradores que utilizam qualquer tipo de EPI, com o objetivo de educar e orientar os colaboradores sobre a necessidade e o uso correto dos equipamentos para sua segurança e a segurança física para garantir sua integridade.

É responsabilidade do empregador: instruir e treinar o empregado no uso correto, armazenamento e manutenção dos EPIs.

O que é?

Definimos a NR 6 como sendo uma norma regulamentadora que será específica para as medidas que deverão ser tomadas dentro da compra, distribuição e do uso de equipamentos de proteção individual dentro de uma empresa.

Este equipamento se destina à proteção de funcionários e a conter riscos e ameaças à saúde no local de trabalho.

A exemplo das demais NRs, essa norma também foi aprovada em 8 de junho de 1978 com a Portaria MTb n. 3.214 e faz parte das diretrizes da CLT (Consolidação da Lei do Trabalho). Portanto, é obrigação das empresas e funcionários segui-los.

Quais os Principais Objetivos da NR 6?

O objetivo desta norma é prevenir acidentes e garantir a segurança de todos os trabalhadores no ambiente de trabalho. Também há dicas dentro de Cursos Online com Certificado sobre como usar o EPI corretamente e definir responsabilidades para empregadores e funcionários.

Além disso, também define critérios para fabricantes e importadores, orienta sobre os aspectos técnicos dos artigos e relaciona os dispositivos a serem utilizados.

O que são os EPIs e quais são os seus tipos?

EPI será todo aquele equipamento de uso individual que visa garantir a integridade, saúde e segurança dos trabalhadores no desempenho de suas funções.

proteção auditiva

proteção respiratória

proteção visual e facial

proteção da cabeça

proteção de pernas e pés

proteção contra quedas

Quais as responsabilidades e as obrigações da NR 6?

A NR 6 busca descrever as responsabilidades de empregadores, empregados e também fornecedores dos devidos equipamentos de proteção individual. Veja a seguir o papel de cada uma das partes:

Da empresa

De acordo com a Norma Legal 6, é obrigação da empresa:

Adquirir equipamentos adequados ao risco de qualquer atividade no ambiente de trabalho. Um mapa de risco é crucial para isso, a empresa deverá treinar e instruir todos os seus trabalhadores sobre a forma correta de uso dos seus equipamentos de proteção individual, a empresa deve fornecer apenas equipamento de proteção certificado; substitui dispositivos danificados ou inutilizados ​​imediatamente, exigir e supervisionar o uso de EPI’s para os trabalhadores que realizem atividades de risco, estabelecer os devidos procedimentos para a manutenção e a limpeza regular de equipamentos.

Funcionários

Para funcionários que realizam atividades de risco, a norma específica:

Usar os objetos fornecidos apenas para o fim a que se destinam; ser responsável pelo armazenamento e manutenção dos devidos e EPI’s notificar sempre o empregador se existir alguma alteração que torne o meio de trabalho inutilizável, relatar a perda do dispositivo, manter sempre o equipamento de proteção individual em boas condições.

Por fabricante

Os fabricantes desses itens também devem seguir o disposto na norma 6. São eles:

Registro no órgão competente, notificação de alterações nos dados cadastrais fornecidos, responsabilizar-se pela manutenção dos itens que serão fornecidos, fornecer as devidas instruções técnicas para uso na língua materna local, comercializar sempre os produtos com Certificado de Aprovação (CA), solicitar a emissão e a renovação do CA sempre dentro do prazo, fornecer as devidas informações sobre os processos de limpeza e da desinfecção do devidos produtos e quando eles devem ser restaurado ou até substituídos, promovendo assim a adaptação de EPIs para pessoas com deficiência.

Curso

O curso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) NR 6 é voltado tanto para trabalhadores quanto para organizações de diferentes áreas. O PPE não impede a ocorrência de acidentes, porém, caso ocorra algum acidedente ele pode ser minimizado sua ação, como, por exemplo, prevenindo lesões.

Dentro desse conteúdo entenderemos que o uso de EPIs é fundamental para o cuidado com a vida e a saúde de todos os trabalhadores. Essa equipe é responsável por garantir a qualidade do trabalho produzido por uma empresa, para que quando usado e usado corretamente, todos ganham. O curso NR 6 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) tem a finalidade de apresentar os diferentes tipos de equipamentos de proteção individual, de esclarecer as diferentes aplicações e usos dos EPIs, demonstrando assim os direitos e todos os deveres dos empregadores e trabalhadores em relação aos DPI, apresentando asism as formas de cuidado e a conservação dos itens.

O curso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) NR 6 tem carga horária de 4 horas.

A Norma NR 6 * do Ministério do Trabalho e Emprego visa regulamentar as atribuições legais dos fornecimento de EPI para o empregador e ao trabalhador e que especifica os equipamentos obrigatórios para atividades insalubres. Tudo isso com o objetivo de garantir sempre a saúde dos profissionais, evitando assim o absenteísmo. Além disso, todas as empresas devem buscar cada vez mais a redução da exposição de seus funcionários a ruídos de alta intensidade, bem como o uso correto de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Este curso foi desenvolvido seguindo os fundamentos estruturais da norma NR 6, por ser autodidata; Ele detalha as responsabilidades de cada parte, seja ela o fabricante, o empregador ou o empregado. O uso e a importância de cada EPI também são explicados detalhadamente, incluindo vídeos que demonstram seu uso correto.

