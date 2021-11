Prêmio Comunique-se 2021 une a imprensa, entrega troféus e presta homenagens

Realizado na noite desta terça-feira, 16, evento foi em formato híbrido

Os destaques do jornalismo em 2021 foram levados ao público. O Prêmio Comunique-se foi realizado na última terça-feira, 16, e entregou troféus aos profissionais de 11 categorias. O evento contou, ainda, com a consagração de mais uma mestra do jornalismo, Adriana Couto, e homenageou a cartunista e chargista Laerte Coutinho. Esta foi a primeira edição híbrida, com pouco mais de 100 convidados presenciais e milhares de pessoas assistindo de forma online.

Foto:Divulgação

Adriana Couto

A chegada de Adriana Couto à lista de mestres do jornalismo foi anunciada em meio ao evento, logo após a jornalista receber o prêmio da categoria ‘Cultura – Mídia Falada’. Essa foi a sua terceira vitória consecutiva na mesma divisão (foi premiada em 2016 e 2018), uma vez que, ao vencer um ano, fica-se fora da edição seguinte. Este critério coloca a profissional no “hall da fama” do Prêmio Comunique-se.

“Cultura é diversidade e a gente precisa ter mais diversidade também dentro das redações. Eu tenho 23 anos de jornalismo e tive um chefe negro na minha vida”, ressaltou Adriana ao receber o prêmio. “É algo que a gente precisa pensar, porque vozes devem ser diversas e a gente está aqui para que essas vozes sejam ouvidas”, continuou.

Foto:Divulgação

Laerte Coutinho

Outro destaque da noite foi a homenagem feita à Laerte Coutinho, uma das principais chargistas e cartunistas do Brasil. A gratificação concedida à colaboradora da Folha de S. Paulo acontece após ela completar 70 anos e ressalta a sua importância para a imprensa e símbolo que representa em meio à sociedade. “Ela é um símbolo de resistência, talento, crítica e humor. Tudo isso em um segmento do jornalismo onde um traço e uma palavra podem ter mais poder que um extenso editorial”, descreve a apresentação à cartunista.

“Eu quase não me reconheço aqui porque a conexão entre o meu trabalho e o jornalismo é tanto evidente quanto obscura. Curiosamente, foi a tecnologia e a chegada de certos equipamentos tecnológicos que fez com que a nossa categoria de chargistas, autoras e autores de quadrinhos, ilustradores, fossemos para casa trabalhar, há décadas”, comenta Laerte, lamentando o crescente distanciamento entre as redações e os cartunistas.

Tributo e valorização da profissão

A homenagem à Laerte Coutinho e a elevação de Adriana Couto ao status de mestra não foram as únicas honrarias da noite. A organização do evento prestou tributo à analista política Cristiana Lôbo, que nos deixou na última semana. Em tempos de fake news e ameaças e agressões contra comunicadores, o Prêmio Comunique-se apresentou texto em defesa do… jornalismo profissional, que, nas palavras do roteirista Fernando Salem “e é sempre será o grande homenageado” da premiação que em 2021 chegou à sua maioridade: 18 edições.

Cristiana Lôbo

Foto:Divulgação

Edição de recordes

A premiação realizada em São Paulo entregou os troféus a vencedores de 27 divisões, reunidas em 11 categorias: apresentador/ âncora, digital, colunistas, comunicação, liderança de veículo de comunicação, cultura, economia, esportes, nacional, sustentabilidade e repórter. Os ganhadores da vez foram os mais bem votados na terceira fase da premiação — que registrou mais de 2 milhões de votos; um recorde.

Prêmio Comunique-se

Recorde também na missão do Prêmio Comunique-se em unir os mais distintos veículos de comunicação. Ao todo, a edição deste ano contou com o total de 23 apoiadores de mídia: Panflix, RedeTV, Olhar Digital, TV Gazeta, Observatório da TV, BandSports, SBT, Band, Record News, BandNews TV, CNN Brasil, TV Cultura, TV Justiça, SBT News, Jovem Pan, BandNews FM, Rádio Bandeirantes, UOL, Metrópoles, Portal Terceiro Tempo, Observatório dos Famosos, Grupo RBS e Revista RI.

Foto:Divulgação

Iniciativa sem fins lucrativos, o Prêmio Comunique-se também contou com a presença de grandes marcas como patrocinadoras — que são responsáveis diretas pela realização do evento. Bayer, DINO, Mondial, Santander e Vale foram os patrocinadores ouro. As cotas prata de patrocínio ficaram com Ambev, Claro, Suzano e Twitter. O nível bronze teve como parceiras as empresas Azul, Salesforce e Zendesk.

Vencedores

