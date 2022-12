Canção Nova celebra aniversário de Dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias

O templo permanece aberto diariamente para visitação

O Santuário do Pai das Misericórdias, dentro da Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), completa oito anos de Dedicação nesta segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. A missa em ação de graças pela data será presidida pelo vice-reitor do Santuário, padre Wagner Ferreira, às 7h, com transmissão pela TV Canção Nova.

Diariamente o Santuário permanece aberto para visitação, com vários horários de missa. Para os peregrinos que passam pela Canção Nova, há um “Momento com o Pai das Misericórdias”, que acontece segunda, quarta e sexta-feira, às 14h, e sábado e domingo, às 11h e às 14h; e o grupo de Oração Pai das Misericórdias, toda segunda-feira, às 19h30, além dos terços da Misericórdia, às 15h, e Mariano, às 18h.

Os fiéis também podem colocar sua intenção para as missas através do link https://santuario.cancaonova.com/intencao-de-missa-e-pedido-de-oracao/. O pedido é apresentado de forma comunitária durante as celebrações.

Com o formato de uma mão, que faz alusão ao cuidado e ao auxílio de Deus para com seus filhos, o Santuário do Pai das Misericórdias integra o Circuito Religioso do Vale do Paraíba, interior do Estado de São Paulo. Mais informações no site: santuário.cancaonova.com



Evento: Missa em ação de graças pelo aniversário de Dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias

Data: 05 de dezembro de 2022

Local: Canção Nova

Endereço: Av. João Paulo II, s/n, Alto Bela Vista, Cachoeira Paulista (SP)

Entrada: Gratuita

Santuário do Pai das Misericórdias