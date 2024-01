Sabesp entrega obras de mais de R$ 52 milhões para melhoria do abastecimento em São José dos Campos

Governador em exercício Felicio Ramuth inaugurou, nesta quinta-feira (4), 5 km de adutoras e novo reservatório com capacidade de 1 milhão de litros, que vão reforçar o fornecimento de água para as regiões leste e sudeste

A Sabesp entregou nesta quinta-feira (4/1), com a participação do governador em exercício Felicio Ramuth, as obras da nova adutora de água tratada do sistema Tatetuba e obras complementares que aumentam a disponibilidade hídrica do sistema integrado de abastecimento que atende às regiões sudeste e leste de São José dos Campos. A solenidade ocorreu no novo reservatório Cajuru, no bairro Campos de São José.

São José dos Campos

Os investimentos da Companhia superam R$ 52 milhões nesses empreendimentos, que já estão em pré-operação e vão beneficiar aproximadamente 270 mil pessoas, de mais de 125 bairros, o equivalente a 39% da população de São José dos Campos.

“Essa obra já foi testada de aprovada, pois tivemos uma onda de calor no final do ano e não houve problemas no abastecimento aqui nessa região. O sistema já estava em pré-teste e mostrou que o planejamento e a execução estão corretos para oferecer o melhor serviço”, destacou Felício Ramuth.

A implantação da adutora foi iniciada em outubro e faz parte do plano para garantir regularidade no abastecimento de água aos bairros mais distantes do centro. São mais de 2 km de tubulação, que vão transferir 100 litros de água por segundo, ampliando em 33% a vazão enviada para região leste.

Para ampliar a disponibilidade hídrica para as regiões leste e sudeste, com redução de perdas, e garantir regularidade no abastecimento também para os novos loteamentos, a Companhia realizou ainda a construção de adutora Cajuru, com mais de 3 km de extensão; a construção de estação elevatória de água tratada e adutora no Jardim da Granja, o reservatório do Cajuru, com capacidade para 1 milhão de litros, além de uma estação elevatória, que permitirá mais água para o reservatório Santa Júlia.

Participaram ainda do evento a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende; a subsecretária de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, Samanta Souza; o diretor de Operação e Manutenção da Sabesp, Roberval Tavares de Souza; o superintendente regional da Companhia, Eduardo Camargo Afonso; e o prefeito Anderson Farias Ferreira.

“Essa obra fortalece o saneamento. É uma obra executada em praticamente 74 dias, mostrando a capacidade e qualidade do serviço prestado por essa empresa que já é grande e será ainda maior”, ressaltou a secretária Natália Resende.

Segundo o diretor Roberval Tavares, a obra vai melhorar a velocidade do transporte da água para os bairros. “Esses novos sistemas vão contribuir para que não ocorram intermitências no abastecimento nas áreas leste e sudeste de São José dos Campos”, explicou.

Mais investimentos

A Sabesp está realizando uma série de investimentos em São José dos Campos. Ainda no primeiro trimestre deste ano, estão previstos mais de R$ 35 milhões para a região sul de São José dos Campos, com a construção de quase 7 km de adutora de água tratada e uma estação elevatória para reforçar o abastecimento. As obras devem ser entregue até dezembro de 2024.

Até abril, a Companhia deve iniciar obras de implantação de adutora, estação elevatória de água tratada e reservatório com capacidade de 4,1 milhões de litros na região oeste, com o objetivo de reforçar a transferência de água entre as regiões oeste e sul e ampliar a reservação. Nessas obras, o aporte será de R$ 27,2 milhões.

Sabesp

A Sabesp está colocando em prática todo o planejamento e investimentos, previstos até 2026, que foram antecipados para 2023, 2024 e 2025, visando melhoria do sistema de abastecimento de São José dos Campos. Entre ações operacionais e obras estruturantes, a Companhia está investindo mais de R$ 131 milhões no município.